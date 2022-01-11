***ZTB* *YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 10:35
ı, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992671
BIST
11:362.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:3613,8360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0152
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
11:3615,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0695
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7457
En Düşük
15,5189
11:36806,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,57
|Açılış
|: 806,93
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,21
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,30
|14.107.094
|% 8,66
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|CELHA
|8,85
|29.930.590
|% 7,27
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,08
|39.743.563
|% -5,89
|
|IHAAS
|9,73
|1.371.964
|% -4,61
|
|YAPRK
|31,70
|25.023.765
|% -3,94
|
|TSPOR
|6,75
|121.905.269
|% -3,85
|
|KRDMD
|12,33
|2.318.753.674
|% 6,75
|
|THYAO
|26,56
|1.718.883.556
|% -0,52
|
|EREGL
|30,98
|1.358.275.501
|% 1,57
|
|GARAN
|11,74
|568.182.064
|% 0,00
|
|SISE
|14,96
|502.308.711
|% 0,40
|
|KRDMD
|12,33
|2.318.753.674
|% 6,75
|
|YKBNK
|3,71
|412.183.644
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,41
|218.067.375
|% -0,41
|
|THYAO
|26,56
|1.718.883.556
|% -0,52
|
|DOHOL
|3,09
|173.504.213
|% 0,00
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8290
|13,8360
|% 0,11
|
|Euro
|15,6966
|15,7281
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,8094
|18,9038
|% 0,53
|
|Frank
|14,9088
|14,9986
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% 0,25
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,00
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,67
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|0,74
|