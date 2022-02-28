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***ZTB* *YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 09:13
***ZTB* *YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZTB******YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA, ZTB

Açıklamalar Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004967


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ADEL 27,94 7.170.841 % 0,00  
ADESE 0,65 31.109.373 % 0,00  
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