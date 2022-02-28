***ZTB* *YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 09:13
***ZTB******YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA, ZTB
Açıklamalar Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004967
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0514,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2959
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
18:0515,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1854
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05864,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 25,56
|Açılış
|: 864,27
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,38
|17.239.448
|% 0,00
|
|ADEL
|27,94
|7.170.841
|% 0,00
|
|ADESE
|0,65
|31.109.373
|% 0,00
|
|AGHOL
|32,82
|30.763.825
|% 0,00
|
|AGESA
|22,96
|3.433.731
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,38
|17.239.448
|% 0,00
|
|ADEL
|27,94
|7.170.841
|% 0,00
|
|ADESE
|0,65
|31.109.373
|% 0,00
|
|AGHOL
|32,82
|30.763.825
|% 0,00
|
|AGESA
|22,96
|3.433.731
|% 0,00
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 0,00
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 0,00
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 0,00
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 0,00
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% 0,00
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0665
|14,0914
|% 2,14
|
|Euro
|15,7582
|15,8158
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7637
|18,8578
|% 1,72
|
|Frank
|15,1459
|15,2371
|% 2,01
|
|Riyal
|3,7421
|3,7608
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,77
|
|Altın Gr.
|864
|865
|25,95
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,28
|
|B. Petrol
|99
|99
|4,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem