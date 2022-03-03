***ZTB* *YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 15:54
***ZTB******YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA, ZTB
Açıklamalar Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006822
BIST
15:582.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 36,91
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:5814,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0514
|Açılış
|: 14,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:5815,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:58877,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,37
|Açılış
|: 877,38
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|42.610.951
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|502.944.977
|% 9,86
|
|KOZAL
|128,70
|1.044.617.471
|% 9,81
|
|AKFGY
|3,25
|124.829.591
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.702.483
|% -4,12
|
|KONKA
|10,64
|130.693.814
|% -3,97
|
|KRDMD
|13,61
|2.908.184.545
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|2.001.807.292
|% -0,15
|
|ASELS
|24,04
|1.703.242.243
|% 4,70
|
|EREGL
|36,08
|1.658.531.384
|% 4,64
|
|KOZAL
|128,70
|1.044.617.471
|% 9,81
|
|KRDMD
|13,61
|2.908.184.545
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|417.170.328
|% 0,27
|
|PETKM
|7,83
|726.242.366
|% 2,49
|
|GARAN
|11,71
|992.393.887
|% 0,77
|
|DOHOL
|2,62
|220.549.620
|% 1,55
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1387
|14,1412
|% 0,36
|
|Euro
|15,6686
|15,7088
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,8559
|18,9505
|% 0,18
|
|Frank
|15,3006
|15,3928
|% 0,36
|
|Riyal
|3,7572
|3,7760
|% 0,35
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,34
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,82
|
|Cumhuriyet
|5.828
|5.916
|12,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,85
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,18
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,69
|
Seans Raporu
15:58
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 43 artarak (% 1.97 ) 1, 835
-
16:11
KOZAL, PRKAB, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:11
UFUK, DESA, KONKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında