***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)516.735 325.233DİĞER KAPSAMLI GELİRLER93.683 -23.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar43 -1.937Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -2.363Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9 426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar93.640 -21.186Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri120.051 -27.162Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.411 5.976TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)610.418 302.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 0 0 -471 0 0 0 -15.383 0 0 9.691 158.902 0 1.402.739 0 1.402.739TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.660 0 25.660 0 25.660Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.660 0 25.660 0 25.660Yeni Bakiye1.250.000 0 0 0 0 -471 0 0 0 -15.383 0 0 9.691 184.562 0 1.428.399 0 1.428.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.937 0 0 0 -21.186 0 0 0 0 325.233 302.110 0 302.110Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.388 0 0 324.388 0 324.388Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.902 -158.902 0 -10.000 0 -10.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.902 -148.902 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 25.660 325.233 2.544.897 0 2.544.897Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 43 0 0 0 93.640 0 0 0 0 516.735 610.418 0 610.418Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 11.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.513 0 11.513Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 28.228 516.735 3.166.828 0 3.166.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 3.594.457 2.328.382Kredilerden Alınan Kar Payları2.894.603 1.853.991Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler39.137 37.081Bankalardan Alınan Gelirler574 7.039Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler245.733 136.942Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.716 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar229.017 136.942İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Gelirleri380.566 273.277Diğer Kar Payı Gelirleri33.844 20.052KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -2.225.532 -1.462.961Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.528.842 -1.099.243Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-659.132 -305.482Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-12.323 -24.801İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-4.604 -33.427Kiralama Kar Payı Giderleri-20.545 -7Diğer Kar Payı Giderleri-86 -1NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.368.925 865.421NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ94.452 77.679Alınan Ücret ve Komisyonlar143.325 102.817Gayri Nakdi Kredilerden114.436 66.607Diğer28.889 36.210Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-48.873 -25.138Gayri Nakdi Kredilere-35 -196Diğer-48.838 -24.942TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 17.762 923TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 69.478 53.498Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.566 -2.396Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)44.062 66.390Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)23.850 -10.496DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 159.008 119.821FAALİYET BRÜT KÂRI1.709.625 1.117.342BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -492.171 -346.619DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-87.244 -50.036PERSONEL GİDERLERİ (-)-183.767 -137.857DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -241.143 -167.383NET FAALİYET KARI (ZARARI)705.300 415.447BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 705.300 415.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -188.565 -90.214Cari Vergi Karşılığı-202.224 -117.048Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.150 -10.093Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi17.809 36.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 516.735 325.233DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 516.735 325.233Grubun Karı (Zararı)516.735 325.233Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29530000 0,18580000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.190.417 4.024.699 6.215.116 1.522.500 2.600.622 4.123.122Nakit ve Nakit Benzerleri105.170 3.705.513 3.810.683 339.129 2.470.056 2.809.185Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 100.139 2.794.300 2.894.439 333.810 1.673.503 2.007.313Bankalar(2) 5.205 911.213 916.418 6.153 796.553 802.706Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -174 0 -174 -834 0 -834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 2.085.220 301.717 2.386.937 1.183.358 121.017 1.304.375Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.672 0 7.672 4.910 0 4.910Diğer Finansal Varlıklar2.077.548 301.717 2.379.265 1.178.448 121.017 1.299.465Türev Finansal Varlıklar(5) 27 17.469 17.496 13 9.549 9.562Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27 17.469 17.496 13 9.549 9.562Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.004.119 11.534.815 29.538.934 13.535.130 7.346.099 20.881.229Krediler(6) 17.045.982 8.862.682 25.908.664 12.274.161 4.969.829 17.243.990Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.531.983 2.124.383 3.656.366 1.772.369 2.376.270 4.148.639İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 547.750 547.750 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 547.750 547.750 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-573.846 0 -573.846 -511.400 0 -511.400SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 104.069 0 104.069 5.222 0 5.222Satış Amaçlı104.069 0 104.069 5.222 0 5.222Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 100 0 100 46.878 0 46.878İştirakler (Net)0 0 0 46.778 0 46.778Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 46.778 0 46.778Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 157.597 0 157.597 52.659 0 52.659MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 120.641 0 120.641 81.172 0 81.172Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer120.641 0 120.641 81.172 0 81.172YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 42.153 42.153 54.954 0 54.954DİĞER AKTİFLER(15) 148.037 65.527 213.564 215.275 16.845 232.120VARLIKLAR TOPLAMI20.767.133 15.625.041 36.392.174 15.513.790 9.963.566 25.477.356YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 13.032.205 12.425.040 25.457.245 8.248.548 6.902.550 15.151.098ALINAN KREDİLER(2) 2.857.534 3.121.136 5.978.670 1.791.870 4.219.555 6.011.425PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 19.135 0 19.135 864.414 0 864.414İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 179.895 0 179.895GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 19 12.460 12.479 0 6.145 6.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı19 12.460 12.479 0 6.145 6.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 97.792 12.267 110.059 0 415 415KARŞILIKLAR(8) 189.634 45.645 235.279 119.617 14.016 133.633Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı35.712 35.712 23.254 0 23.254Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar153.922 45.645 199.567 96.363 14.016 110.379CARİ VERGİ BORCU(9) 122.393 0 122.393 43.772 0 43.772ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 312.351 537.338 849.689 0 0 0Krediler312.351 537.338 849.689 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 363.592 76.805 440.397 462.876 78.786 541.662ÖZKAYNAKLAR(14) 3.166.186 642 3.166.828 2.544.592 305 2.544.897Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 250.000 0 250.000Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 250.000 0 250.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.365 0 -2.365 -2.408 0 -2.408Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler56.429 642 57.071 -36.874 305 -36.569Kar Yedekleri555.646 0 555.646 232.981 0 232.981Yasal Yedekler35.234 0 35.234 17.930 0 17.930Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler488.002 0 488.002 204.675 0 204.675Diğer Kar Yedekleri32.410 0 32.410 10.376 0 10.376Kar veya Zarar544.963 0 544.963 350.893 0 350.893Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı28.228 0 28.228 25.660 0 25.660Dönem Net Kâr veya Zararı516.735 0 516.735 325.233 0 325.233YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.160.841 16.231.333 36.392.174 14.255.584 11.221.772 25.477.356Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 5.266.395 9.101.213 14.367.608 4.369.125 8.904.033 13.273.158GARANTİ VE KEFALETLER4.926.966 6.401.171 11.328.137 4.070.241 6.213.201 10.283.442Teminat Mektupları4.892.685 4.488.870 9.381.555 4.058.895 4.581.471 8.640.366Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler119.125 1.304.053 1.423.178 263.507 1.436.775 1.700.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.559.726 0 4.559.726 3.622.754 0 3.622.754Diğer Teminat Mektupları213.834 3.184.817 3.398.651 172.634 3.144.696 3.317.330Banka Kredileri0 18.753 18.753 0 3.591 3.591İthalat Kabul Kredileri0 18.753 18.753 0 3.591 3.591Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler29.071 954.074 983.145 5.584 611.224 616.808Belgeli Akreditifler29.071 954.074 983.145 5.584 611.224 616.808Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 939.474 939.474 0 1.010.273 1.010.273Diğer Kefaletlerimizden5.210 0 5.210 5.762 6.642 12.404TAAHHÜTLER(1) 334.484 65.749 400.233 298.884 59.931 358.815Cayılamaz Taahhütler334.484 65.749 400.233 298.884 59.931 358.815Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri42.995 65.749 108.744 28.133 59.931 88.064İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri157.323 0 157.323 102.994 0 102.994İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.509 0 11.509 6.925 0 6.925Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler122.657 0 122.657 160.832 0 160.832Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.945 1.317.991 1.322.936 0 1.321.437 1.321.437Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 1.316.302 1.316.302 0 1.309.464 1.309.464Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER30.357.632 4.147.848 34.505.480 19.380.896 2.390.013 21.770.909EMANET KIYMETLER4.972.403 1.315.878 6.288.281 1.322.027 752.222 2.074.249Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.448.877 0 4.448.877 919.760 0 919.760Tahsile Alınan Çekler438.873 95.040 533.913 361.417 61.070 422.487Tahsile Alınan Ticari Senetler55.181 13.204 68.385 39.613 2.604 42.217Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler29.472 347.982 377.454 1.237 297.828 299.065Emanet Kıymet Alanlar0 859.652 859.652 0 390.720 390.720REHİNLİ KIYMETLER25.385.229 2.831.970 28.217.199 18.058.869 1.637.791 19.696.660Menkul Kıymetler907.668 150.109 1.057.777 919.767 442.154 1.361.921Teminat Senetleri1.138.470 177.775 1.316.245 1.204.313 156.295 1.360.608Emtia1.493.748 544.166 2.037.914 1.286.488 367.493 1.653.981Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.783.352 1.032.354 18.815.706 12.115.418 105.561 12.220.979Diğer Rehinli Kıymetler4.061.991 927.566 4.989.557 2.532.883 566.288 3.099.171Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI35.624.027 13.249.061 48.873.088 23.750.021 11.294.046 35.044.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı293.549 252.142Alınan Kar Payları3.309.050 1.917.410Ödenen Kar Payları-2.110.916 -1.035.5