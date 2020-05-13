***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)113.567 104.261DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-31.106 17.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-31.106 17.415Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-39.903 21.246Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.797 -3.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.461 121.676Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.415 0 0 0 0 104.261 121.676 0 121.676Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 250.000 0 191 0 0 0 0 0 0 76.956 0 0 327.147 0 327.147Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 250.000 0 1.664 0 0 0 -22.392 0 0 235.549 348.325 104.261 2.667.407 0 2.667.407Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.106 0 0 0 0 113.567 82.461 0 82.461Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 25.965 0 0 555.646 544.963 113.567 3.249.289 0 3.249.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 901.896 792.313Kredilerden Alınan Kar Payları713.921 643.732Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler4.000 13.480Bankalardan Alınan Gelirler0 288Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler86.199 41.452Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.575 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar75.624 41.452İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Gelirleri94.256 87.190Diğer Kar Payı Gelirleri3.520 6.171KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -424.095 -536.081Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-288.772 -370.617Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-128.110 -151.899Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-1.467 -4.261İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 -4.604Kiralama Kar Payı Giderleri-5.746 -4.682Diğer Kar Payı Giderleri0 -18NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)477.801 256.232NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ16.936 23.751Alınan Ücret ve Komisyonlar36.232 31.125Gayri Nakdi Kredilerden27.357 26.304Diğer8.875 4.821Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-19.296 -7.374Gayri Nakdi Kredilere0 -35Diğer-19.296 -7.339TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 29.226 13.489Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)39.068 121Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)24.858 28.058Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-34.700 -14.690DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 71.524 98.291FAALİYET BRÜT KÂRI595.487 394.525BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -311.748 -148.458DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-16.016 -7.316PERSONEL GİDERLERİ (-)-53.976 -44.686DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -67.708 -59.829NET FAALİYET KARI (ZARARI)146.039 134.236BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 146.039 134.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -32.472 -29.975Cari Vergi Karşılığı-32.280 -26.161Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.738 -6.297Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.546 2.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 113.567 104.261DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 113.567 104.261Grubun Karı (Zararı)113.567 104.261Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06490000 0,06000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.477.973 5.162.559 7.640.532 2.190.417 4.024.699 6.215.116Nakit ve Nakit Benzerleri70.092 4.257.489 4.327.581 105.170 3.705.513 3.810.683Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 68.140 2.218.353 2.286.493 100.139 2.794.300 2.894.439Bankalar(2) 2.459 2.039.136 2.041.595 5.205 911.213 916.418Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -507 0 -507 -174 0 -174Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar342.305 0 342.305 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar342.305 0 342.305 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 2.063.985 877.859 2.941.844 2.085.220 301.717 2.386.937Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.427 0 10.427 7.672 0 7.672Diğer Finansal Varlıklar2.053.558 877.859 2.931.417 2.077.548 301.717 2.379.265Türev Finansal Varlıklar(5) 1.591 27.211 28.802 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.591 27.211 28.802 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.541.766 12.925.341 31.467.107 18.004.119 11.534.815 29.538.934Krediler(6) 17.465.577 10.284.587 27.750.164 17.045.982 8.862.682 25.908.664Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.828.033 2.040.263 3.868.296 1.531.983 2.124.383 3.656.366İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 600.491 600.491 0 547.750 547.750Devlet Borçlanma Senetleri0 600.491 600.491 0 547.750 547.750Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-751.844 0 -751.844 -573.846 0 -573.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 100.941 0 100.941 104.069 0 104.069Satış Amaçlı100.941 0 100.941 104.069 0 104.069Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 160.335 0 160.335 157.597 0 157.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 121.729 0 121.729 120.641 0 120.641Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer121.729 0 121.729 120.641 0 120.641YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 50.758 0 50.758 42.153 42.153DİĞER AKTİFLER(15) 175.104 68.859 243.963 148.037 65.527 213.564VARLIKLAR TOPLAMI21.628.706 18.156.759 39.785.465 20.767.133 15.625.041 36.392.174YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 13.210.019 15.166.709 28.376.728 13.032.205 12.425.040 25.457.245ALINAN KREDİLER(2) 3.105.061 3.151.854 6.256.915 2.857.534 3.121.136 5.978.670PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 24.797 0 24.797 19.135 0 19.135İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 434 60 494 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı434 60 494 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 102.790 14.016 116.806 97.792 12.267 110.059KARŞILIKLAR(8) 242.905 75.879 318.784 189.634 45.645 235.279Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı44.989 0 44.989 35.712 35.712Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar197.916 75.879 273.795 153.922 45.645 199.567CARİ VERGİ BORCU(9) 70.472 0 70.472 122.393 0 122.393ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 300.260 589.730 889.990 312.351 537.338 849.689Krediler300.260 589.730 889.990 312.351 537.338 849.689Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 384.468 96.722 481.190 363.592 76.805 440.397ÖZKAYNAKLAR(14) 3.249.231 58 3.249.289 3.166.186 642 3.166.828Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.365 0 -2.365 -2.365 0 -2.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler25.907 58 25.965 56.429 642 57.071Kar Yedekleri555.646 0 555.646 555.646 0 555.646Yasal Yedekler35.234 0 35.234 35.234 0 35.234Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler488.002 0 488.002 488.002 0 488.002Diğer Kar Yedekleri32.410 0 32.410 32.410 0 32.410Kar veya Zarar658.530 0 658.530 544.963 0 544.963Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı544.963 0 544.963 28.228 0 28.228Dönem Net Kâr veya Zararı113.567 0 113.567 516.735 0 516.735YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.690.437 19.095.028 39.785.465 20.160.841 16.231.333 36.392.174Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 5.668.680 9.949.578 15.618.258 5.266.395 9.101.213 14.367.608GARANTİ VE KEFALETLER5.088.378 7.502.414 12.590.792 4.926.966 6.401.171 11.328.137Teminat Mektupları5.048.876 4.767.799 9.816.675 4.892.685 4.488.870 9.381.555Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler126.695 1.483.011 1.609.706 119.125 1.304.053 1.423.178Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.706.457 0 4.706.457 4.559.726 0 4.559.726Diğer Teminat Mektupları215.724 3.284.788 3.500.512 213.834 3.184.817 3.398.651Banka Kredileri0 10.175 10.175 0 18.753 18.753İthalat Kabul Kredileri0 10.175 10.175 0 18.753 18.753Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler30.439 1.284.746 1.315.185 29.071 954.074 983.145Belgeli Akreditifler30.439 1.284.746 1.315.185 29.071 954.074 983.145Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.439.694 1.439.694 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.063 0 9.063 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER(1) 547.818 652.285 1.200.103 334.484 65.749 400.233Cayılamaz Taahhütler547.818 652.285 1.200.103 334.484 65.749 400.233Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri221.848 323.285 545.133 42.995 65.749 108.744İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri191.298 0 191.298 157.323 0 157.323İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.485 0 12.485 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler122.187 329.000 451.187 122.657 0 122.657Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Alım-Satım İşlemleri32.484 1.794.879 1.827.363 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.412 920.038 927.450 4.945 1.317.991 1.322.936Vadeli Döviz Satım İşlemleri25.072 874.841 899.913 0 1.316.302 1.316.302Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER33.285.927 5.068.009 38.353.936 30.357.632 4.147.848 34.505.480EMANET KIYMETLER4.835.780 1.975.753 6.811.533 4.972.403 1.315.878 6.288.281Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.259.461 0 4.259.461 4.448.877 0 4.448.877Tahsile Alınan Çekler517.221 92.723 609.944 438.873 95.040 533.913Tahsile Alınan Ticari Senetler58.823 11.810 70.633 55.181 13.204 68.385Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler275 506.650 506.925 29.472 347.982 377.454Emanet Kıymet Alanlar0 1.364.570 1.364.570 0 859.652 859.652REHİNLİ KIYMETLER28.450.147 3.092.256 31.542.403 25.385.229 2.831.970 28.217.199Menkul Kıymetler824.893 106.335 931.228 907.668 150.109 1.057.777Teminat Senetleri1.419.636 197.224 1.616.860 1.138.470 177.775 1.316.245Emtia1.768.026 671.079 2.439.105 1.493.748 544.166 2.037.914Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.618.661 1.123.161 20.741.822 17.783.352 1.032.354 18.815.706Diğer Rehinli Kıymetler4.818.931 994.457 5.813.388 4.061.991 927.566 4.989.557Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI38.954.607 15.017.587 53.972.194 35.624.027 13.249.061 48.873.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı42.757 -67.455Alınan Kar Payları838.986 680.042Ödenen Kar Payları-431.473 -460.398Alınan Temettüler0 2.762Alınan Ücret ve Komisyonlar25.918 23.751Elde Edilen Diğer Kazançlar100.751 9.239Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar24.248 12.108Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-53.976 -45.576Ödenen Vergiler-38.777 -6.175Diğer-422.920 -283.208Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.601.362 1.133.569Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-374.292 -20.560Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış477.986 -223.591Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.841.500 736.069Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış56.132 68.771Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.675 -9.159Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.913.808 879.858Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-11.985 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)279.123 681.031Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)96.415 -978.850Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.644.119 1.066.114YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-542.798 -388.719İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.659 -7.173Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-471.316 -380.283Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-52.741 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-3.082 -1.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit224.223 -1.167.373Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit40.301 2.800.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -3.959.496İhraç Edilen Sermaye Araçları187.229 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.307 -7.877DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi40.409 82.265Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.365.953 -407.713Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.063.929 1.145.532Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.429.882 737.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844807BIST