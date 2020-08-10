***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)138.382 197.911DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.252 2.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.252 2.759Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.832 3.366Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.580 -607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.634 200.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.759 0 0 0 0 197.911 200.670 0 200.670Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 261.513 0 191 -16 0 0 0 0 0 76.956 0 0 338.644 0 338.644Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 1.664 -16 0 0 -37.048 0 0 235.549 348.325 197.911 2.757.898 0 2.757.898Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.252 0 0 0 0 138.382 147.634 0 147.634Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 66.323 0 0 555.646 544.963 138.382 3.314.462 0 3.314.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 1.945.200 1.688.305 1.043.304 895.992Kredilerden Alınan Kar Payları1.467.629 1.371.295 753.708 727.563Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler6.927 25.577 2.927 12.097Bankalardan Alınan Gelirler0 423 0 135Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler280.470 98.384 194.271 56.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar36.917 4.356 26.342 4.356Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar243.553 94.028 167.929 52.576İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri182.515 182.731 88.259 95.541Diğer Kar Payı Gelirleri7.659 9.895 4.139 3.724KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -881.820 -1.123.305 -457.725 -587.224Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-609.078 -776.998 -320.306 -406.381Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-106.811 -136.649 -46.465 -76.522Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-13.865 -8.209 -12.398 -3.948İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-140.423 -191.840 -72.659 -95.464Kiralama Kar Payı Giderleri-11.635 -9.591 -5.889 -4.909Diğer Kar Payı Giderleri-8 -18 -8 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.063.380 565.000 585.579 308.768NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ25.451 47.254 8.515 23.503Alınan Ücret ve Komisyonlar73.483 67.122 37.251 35.997Gayri Nakdi Kredilerden53.704 56.412 26.347 30.108Diğer19.779 10.710 10.904 5.889Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-48.032 -19.868 -28.736 -12.494Gayri Nakdi Kredilere0 -35 0 0Diğer-48.032 -19.833 -28.736 -12.494TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 104 2.857 104 95TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 36.135 36.025 6.909 22.536Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)75.882 -400 36.814 -521Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)6.308 17.936 -18.550 -10.122Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-46.055 18.489 -11.355 33.179DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 115.104 111.530 43.580 13.239FAALİYET BRÜT KÂRI1.240.174 762.666 644.687 368.141BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -641.840 -301.037 -330.092 -152.579DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-101.718 -13.093 -85.702 -5.777PERSONEL GİDERLERİ (-)-117.188 -92.000 -63.212 -47.314DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -147.090 -116.256 -79.382 -56.427NET FAALİYET KARI (ZARARI)232.338 240.280 86.299 106.044BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 9.741 0 4.552NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 232.338 250.021 86.299 110.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -93.956 -52.110 -61.484 -22.135Cari Vergi Karşılığı-86.297 -58.886 -54.017 -32.725Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-26.162 -9.449 -20.424 -3.152Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi18.503 16.225 12.957 13.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 138.382 197.911 24.815 88.461DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 138.382 197.911 24.815 88.461Grubun Karı (Zararı)138.382 197.911 24.815 88.461Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07910000 0,15830000 0,01420000 0,07080000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.640.717 4.478.259 8.118.976 2.190.417 4.024.699 6.215.116Nakit ve Nakit Benzerleri135.867 3.548.612 3.684.479 105.170 3.705.513 3.810.683Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 132.346 2.515.711 2.648.057 100.139 2.794.300 2.894.439Bankalar(2) 3.777 1.032.901 1.036.678 5.205 911.213 916.418Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -256 0 -256 -174 0 -174Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar656.329 0 656.329 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar656.329 0 656.329 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 2.846.091 923.327 3.769.418 2.085.220 301.717 2.386.937Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.414 0 10.414 7.672 0 7.672Diğer Finansal Varlıklar2.835.677 923.327 3.759.004 2.077.548 301.717 2.379.265Türev Finansal Varlıklar(5) 2.430 6.320 8.750 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.430 6.320 8.750 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.789.549 12.348.409 37.137.958 18.004.119 11.534.815 29.538.934Krediler(6) 23.890.392 9.587.739 33.478.131 17.045.982 8.862.682 25.908.664Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.931.067 2.114.524 4.045.591 1.531.983 2.124.383 3.656.366İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 646.146 646.146 0 547.750 547.750Devlet Borçlanma Senetleri0 646.146 646.146 0 547.750 547.750Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.031.910 0 -1.031.910 -573.846 0 -573.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 118.614 0 118.614 104.069 0 104.069Satış Amaçlı118.614 0 118.614 104.069 0 104.069Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 160.706 0 160.706 157.597 0 157.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 134.378 0 134.378 120.641 0 120.641Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer134.378 0 134.378 120.641 0 120.641YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 31.915 0 31.915 42.153 42.153DİĞER AKTİFLER(15) 336.104 72.895 408.999 148.037 65.527 213.564VARLIKLAR TOPLAMI29.211.983 16.899.563 46.111.546 20.767.033 15.625.041 36.392.074YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 17.303.580 15.693.211 32.996.791 13.032.105 12.425.040 25.457.145ALINAN KREDİLER(2) 335.421 1.463.955 1.799.376 374.535 3.121.136 3.495.671PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 2.266.087 0 2.266.087 19.135 0 19.135İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 3.444.209 0 3.444.209 2.482.999 0 2.482.999GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 107 13.187 13.294 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı107 13.187 13.294 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 106.094 12.806 118.900 97.792 12.267 110.059KARŞILIKLAR(8) 234.128 87.062 321.190 189.634 45.645 235.279Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı33.720 0 33.720 35.712 35.712Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar200.408 87.062 287.470 153.922 45.645 199.567CARİ VERGİ BORCU(9) 94.385 0 94.385 122.428 0 122.428ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 312.348 635.270 947.618 312.351 537.338 849.689Krediler312.348 635.270 947.618 312.351 537.338 849.689Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 702.794 92.440 795.234 363.557 76.805 440.362ÖZKAYNAKLAR(14) 3.314.494 -32 3.314.462 3.166.186 642 3.166.828Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.365 0 -2.365 -2.365 0 -2.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler66.355 -32 66.323 56.429 642 57.071Kar Yedekleri555.646 0 555.646 555.646 0 555.646Yasal Yedekler35.234 0 35.234 35.234 0 35.234Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler488.002 0 488.002 488.002 0 488.002Diğer Kar Yedekleri32.410 0 32.410 32.410 0 32.410Kar veya Zarar683.345 0 683.345 544.963 0 544.963Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı544.963 0 544.963 28.228 0 28.228Dönem Net Kâr veya Zararı138.382 0 138.382 516.735 0 516.735YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.113.647 17.997.899 46.111.546 20.160.741 16.231.333 36.392.074Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 6.323.784 10.950.333 17.274.117 5.266.395 9.101.213 14.367.608GARANTİ VE KEFALETLER5.860.221 8.487.195 14.347.416 4.926.966 6.401.171 11.328.137Teminat Mektupları5.749.879 5.281.346 11.031.225 4.892.685 4.488.870 9.381.555Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler156.469 1.656.614 1.813.083 119.125 1.304.053 1.423.178Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.343.226 0 5.343.226 4.559.726 0 4.559.726Diğer Teminat Mektupları250.184 3.624.732 3.874.916 213.834 3.184.817 3.398.651Banka Kredileri0 8.858 8.858 0 18.753 18.753İthalat Kabul Kredileri0 8.858 8.858 0 18.753 18.753Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler30.077 1.227.419 1.257.496 29.071 954.074 983.145Belgeli Akreditifler30.077 1.227.419 1.257.496 29.071 954.074 983.145Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden70.000 1.969.572 2.039.572 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden10.265 0 10.265 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER(1) 400.870 103.812 504.682 334.484 65.749 400.233Cayılamaz Taahhütler400.870 103.812 504.682 334.484 65.749 400.233Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri54.304 103.812 158.116 42.995 65.749 108.744İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri207.100 0 207.100 157.323 0 157.323İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri14.464 0 14.464 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri428 0 428 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler124.574 0 124.574 122.657 0 122.657Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Alım-Satım İşlemleri62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri26.868 1.181.828 1.208.696 4.945 1.317.991 1.322.936Vadeli Döviz Satım İşlemleri35.825 1.177.498 1.213.323 0 1.316.302 1.316.302Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER38.932.446 5.376.683 44.309.129 30.357.632 4.147.848 34.505.480EMANET KIYMETLER5.253.335 2.387.504 7.640.839 4.972.403 1.315.878 6.288.281Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.678.863 0 4.678.863 4.448.877 0 4.448.877Tahsile Alınan Çekler495.310 86.559 581.869 438.873 95.040 533.913Tahsile Alınan Ticari Senetler59.292 19.843 79.135 55.181 13.204 68.385Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler19.870 527.509 547.379 29.472 347.982 377.454Emanet Kıymet Alanlar0 1.753.593 1.753.593 0 859.652 859.652REHİNLİ KIYMETLER33.679.111 2.989.179 36.668.290 25.385.229 2.831.970 28.217.199Menkul Kıymetler4.722.476 86.819 4.809.295 907.668 150.109 1.057.777Teminat Senetleri1.239.216 180.333 1.419.549 1.138.470 177.775 1.316.245Emtia1.714.237 670.282 2.384.519 1.493.748 544.166 2.037.914Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul21.374.742 1.039.898 22.414.640 17.783.352 1.032.354 18.815.706Diğer Rehinli Kıymetler4.628.440 1.011.847 5.640.287 4.061.991 927.566 4.989.557Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI45.256.230 16.327.016 61.583.246 35.624.027 13.249.061 48.873.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı653.285 -64.201Alınan Kar Payları2.673.015 1.573.667Ödenen Kar Payları-1.059.232 -988.213Alınan Temettüler104 2.857Alınan Ücret ve Komisyonlar21.757 47.254Elde Edilen Diğer Kazançlar151.238 9.876Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar39.038 30.782Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-117.188 -96.258Ödenen Vergiler-39.098 -25.427Diğer-1.016.349 -618.739Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim739.868 56.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-806.709 -3.694Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış482.720 -609.192Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.569.467 -2.096.202Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış230.581 817.749Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.249.169 1.343Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.290.477 3.209.417Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)815 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.629.283 -401.742Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.491.565 -861.011Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.393.153 -7.533YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.096.862 -1.676.013İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-40.842 -18.303Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.951.168 -1.133.169Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-98.396 -523.278Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-6.456 -1.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.341.429 1.115.655Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.059.139 4.018.709Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -2.899.715İhraç Edilen Sermaye Araçları303.912 11.513Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-21.622 -15.158Diğer0 306Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-29.347 121.648Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)608.373 -446.243Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.063.929 1.145.532Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.672.302 699.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867640BIST