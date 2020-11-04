***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)511.345 386.190DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-52.014 47.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-52.014 47.809Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-66.839 61.251Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.825 -13.442TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)459.331 433.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 348.325 0 2.218.584 0 2.218.584Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.809 0 0 0 0 386.190 433.999 0 433.999Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 261.513 191 0 0 0 0 0 0 76.956 0 0 338.660 0 338.660Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 1.664 0 0 0 8.002 0 0 558.214 25.660 386.190 2.991.243 0 2.991.243Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 0 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 5.057 0 0 1.098.041 2.568 511.345 0 0 3.626.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 3.090.599 2.636.672 1.145.399 948.367Kredilerden Alınan Kar Payları2.258.939 2.131.460 791.310 760.165Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler11.869 38.107 4.942 12.530Bankalardan Alınan Gelirler22.475 507 22.475 84Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler503.253 158.541 222.783 60.157Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.464 9.708 -32.453 5.352Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar467.393 148.833 223.840 54.805İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler31.396 0 31.396 0Finansal Kiralama Gelirleri279.426 281.577 96.911 98.846Diğer Kar Payı Gelirleri14.637 26.480 6.978 16.585KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.391.691 -1.716.928 -509.871 -593.623Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-964.231 -1.182.707 -355.153 -405.709Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-376.122 -504.027 -128.888 -180.142Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-33.562 -10.591 -19.697 -2.382İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 -4.604 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-17.768 -14.981 -6.133 -5.390Diğer Kar Payı Giderleri-8 -18 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.698.908 919.744 635.528 354.744NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ86.207 71.961 60.756 24.707Alınan Ücret ve Komisyonlar164.529 105.732 91.046 38.610Gayri Nakdi Kredilerden81.902 86.507 28.198 30.095Diğer82.627 19.225 62.848 8.515Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-78.322 -33.771 -30.290 -13.903Gayri Nakdi Kredilere0 -35 0 0Diğer-78.322 -33.736 -30.290 -13.903TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 104 24.837 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 81.228 52.518 45.093 16.493Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)236.148 384 160.266 784Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-53.769 72.520 -60.077 54.584Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-101.151 -20.386 -55.096 -38.875DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 176.778 150.206 61.674 38.676FAALİYET BRÜT KÂRI2.043.225 1.219.266 803.051 434.620BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -813.194 -391.450 -171.354 -90.413DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-195.714 -19.637 -93.996 -6.544PERSONEL GİDERLERİ (-)-175.371 -136.524 -58.183 -44.524DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -223.666 -168.376 -76.576 -52.120NET FAALİYET KARI (ZARARI)635.280 503.279 402.942 241.019BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 635.280 503.279 402.942 241.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -123.935 -117.089 -29.979 -64.979Cari Vergi Karşılığı-143.913 -116.805 -57.616 -57.919Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-65.520 -10.344 -39.358 -895Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi85.498 10.060 66.995 -6.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 511.345 386.190 372.963 176.040DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 511.345 386.190 372.963 176.040Grubun Karı (Zararı)511.345 386.190 372.963 176.040Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29220000 0,22070000 0,21310000 0,10060000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.110.711 7.686.652 12.797.363 2.190.417 4.024.699 6.215.116Nakit ve Nakit Benzerleri720.348 6.171.023 6.891.371 105.170 3.705.513 3.810.683Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 615.601 4.586.339 5.201.940 100.139 2.794.300 2.894.439Bankalar(2) 105.235 1.584.684 1.689.919 5.205 911.213 916.418Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -488 0 -488 -174 0 -174Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar797.344 0 797.344 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar797.344 0 797.344 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 3.591.698 1.504.865 5.096.563 2.085.220 301.717 2.386.937Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.414 0 10.414 7.672 0 7.672Diğer Finansal Varlıklar3.581.284 1.504.865 5.086.149 2.077.548 301.717 2.379.265Türev Finansal Varlıklar(5) 1.321 10.764 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 177.902 341 178.243 157.597 0 157.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 147.516 0 147.516 120.641 0 120.641Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer147.516 0 147.516 120.641 0 120.641YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 76.957 0 76.957 42.153 0 42.153DİĞER AKTİFLER(15) 235.401 27.587 262.988 148.037 65.527 213.564VARLIKLAR TOPLAMI33.059.386 21.153.234 54.212.620 20.767.133 15.625.041 36.392.174YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 22.534.299 19.881.779 42.416.078 13.032.205 12.425.040 25.457.245ALINAN KREDİLER(2) 3.857.563 1.604.739 5.462.302 2.857.534 3.121.136 5.978.670PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 264.379 0 264.379 19.135 0 19.135İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 956 0 956 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı956 0 956 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 114.738 15.878 130.616 97.792 12.267 110.059KARŞILIKLAR(8) 219.224 188.459 407.683 189.634 45.645 235.279Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı41.109 0 41.109 35.712 0 35.712Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar178.115 188.459 366.574 153.922 45.645 199.567CARİ VERGİ BORCU(9) 91.705 26 91.731 122.393 0 122.393ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 300.260 754.430 1.054.690 312.351 537.338 849.689Krediler300.260 754.430 1.054.690 312.351 537.338 849.689Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 576.013 182.013 758.026 363.592 76.805 440.397ÖZKAYNAKLAR(14) 3.626.241 -82 3.626.159 3.166.186 642 3.166.828Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.365 0 -2.365 -2.365 0 -2.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.139 -82 5.057 56.429 642 57.071Kar Yedekleri1.098.041 0 1.098.041 555.646 0 555.646Yasal Yedekler60.388 0 60.388 35.234 0 35.234Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler991.586 0 991.586 488.002 0 488.002Diğer Kar Yedekleri46.067 0 46.067 32.410 0 32.410Kar veya Zarar513.913 0 513.913 544.963 0 544.963Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.568 0 2.568 28.228 0 28.228Dönem Net Kâr veya Zararı511.345 0 511.345 516.735 0 516.735Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI31.585.378 22.627.242 54.212.620 20.160.841 16.231.333 36.392.174Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 6.856.131 10.871.302 17.727.433 5.266.395 9.101.213 14.367.608GARANTİ VE KEFALETLER6.361.430 9.019.653 15.381.083 4.926.966 6.401.171 11.328.137Teminat Mektupları6.224.781 5.951.454 12.176.235 4.892.685 4.488.870 9.381.555Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler144.485 1.647.635 1.792.120 119.125 1.304.053 1.423.178Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.803.628 0 5.803.628 4.559.726 0 4.559.726Diğer Teminat Mektupları276.668 4.303.819 4.580.487 213.834 3.184.817 3.398.651Banka Kredileri0 6.238 6.238 0 18.753 18.753İthalat Kabul Kredileri0 6.238 6.238 0 18.753 18.753Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler30.077 1.185.476 1.215.553 29.071 954.074 983.145Belgeli Akreditifler30.077 1.185.476 1.215.553 29.071 954.074 983.145Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden97.493 1.874.685 1.972.178 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.079 1.800 10.879 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER(1) 472.222 78.505 550.727 334.484 65.749 400.233Cayılamaz Taahhütler472.222 78.505 550.727 334.484 65.749 400.233Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri33.735 78.505 112.240 42.995 65.749 108.744İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri232.693 0 232.693 157.323 0 157.323İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri14.929 0 14.929 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.142 0 27.142 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler163.723 0 163.723 122.657 0 122.657Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.479 1.773.144 1.795.623 4.945 2.634.293 2.639.238Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar22.479 1.773.144 1.795.623 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Alım-Satım İşlemleri22.479 1.653.120 1.675.599 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri17.315 825.158 842.473 4.945 1.317.991 1.322.936Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.164 827.962 833.126 0 1.316.302 1.316.302Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 120.024 120.024 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER44.595.996 6.642.720 51.238.716 30.357.632 4.147.848 34.505.480EMANET KIYMETLER5.684.062 3.237.138 8.921.200 4.972.403 1.315.878 6.288.281Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler5.027.675 0 5.027.675 4.448.877 4.448.877Tahsile Alınan Çekler572.135 80.477 652.612 438.873 95.040 533.913Tahsile Alınan Ticari Senetler62.050 18.380 80.430 55.181 13.204 68.385Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler22.202 554.721 576.923 29.472 347.982 377.454Emanet Kıymet Alanlar0 2.583.560 2.583.560 0 859.652 859.652REHİNLİ KIYMETLER38.911.934 3.405.582 42.317.516 25.385.229 2.831.970 28.217.199Menkul Kıymetler4.766.732 93.177 4.859.909 907.668 150.109 1.057.777Teminat Senetleri1.314.426 198.406 1.512.832 1.138.470 177.775 1.316.245Emtia2.065.856 850.978 2.916.834 1.493.748 544.166 2.037.914Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.881.605 1.186.091 27.067.696 17.783.352 1.032.354 18.815.706Diğer Rehinli Kıymetler4.883.315 1.076.930 5.960.245 4.061.991 927.566 4.989.557Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI51.452.127 17.514.022 68.966.149 35.624.027 13.249.061 48.873.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-153.764 -66.366Alınan Kar Payları2.653.873 2.367.287Ödenen Kar Payları-1.366.171 -1.600.249Alınan Temettüler104 24.837Alınan Ücret ve Komisyonlar95.436 71.961Elde Edilen Diğer Kazançlar258.006 10.614Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar66.840 55.169Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-175.371 -145.401Ödenen Vergiler-39.098 -91.346Diğer-1.647.383 -759.238Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.035.833 2.579.457Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-621.665 -29.173Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.795.538 -257.642Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.185.787 -3.358.356Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-775.085 701.418Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.796.835 1.343Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)12.161.998 4.951.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-11.523 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-501.567 1.186.936Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)968.165 -616.368Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.882.069 2.513.091YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.767.543 -1.938.863İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-84.661 -35.175Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.453.990 -1.446.422Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-218.736 -456.003Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-10.156 -1.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit54.219 -639.161Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit205.001 4.213.342Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -4.862.310İhraç Edilen Sermaye Araçları-109.163 11.513Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-41.619 -24.045Diğer0 22.339Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi682.708 103.303Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.851.453 38.370Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.063.929 1.145.532Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.915.382 1.183.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886206BIST