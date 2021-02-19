***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)638.562 516.735DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-71.117 93.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.703 43Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.738 52Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.035 -9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-66.414 93.640Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-85.243 120.051Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.829 -26.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)567.445 610.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 43 0 0 0 93.640 0 0 0 0 516.735 610.418 0 610.418Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 11.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.513 0 11.513Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 28.228 516.735 3.166.828 0 3.166.828Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 - 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -4.703 0 0 0 -66.414 0 0 0 0 638.562 567.445 0 567.445Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 2.568 638.562 3.734.273 0 3.734.273Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 4.191.345 3.594.457Kredilerden Alınan Kar Payları3.138.707 2.894.603Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.005 39.137Bankalardan Alınan Gelirler23.995 574Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler608.569 245.733Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.457 16.716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar560.652 229.017İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler40.460 0Finansal Kiralama Gelirleri379.390 380.566Diğer Kar Payı Gelirleri16.679 33.844KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -2.122.807 -2.225.532Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.508.897 -1.528.842Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-199.072 -272.658Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-63.603 -12.323İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-327.137 -391.078Kiralama Kar Payı Giderleri-23.849 -20.545Diğer Kar Payı Giderleri-249 -86NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.068.538 1.368.925NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ92.541 94.452Alınan Ücret ve Komisyonlar204.648 143.325Gayri Nakdi Kredilerden111.337 114.436Diğer93.311 28.889Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-112.107 -48.873Gayri Nakdi Kredilere0 -35Diğer-112.107 -48.838TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 104 17.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 83.310 69.478Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)176.540 1.566Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-75.588 44.062Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-17.642 23.850DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 268.144 159.008FAALİYET BRÜT KÂRI2.512.637 1.709.625BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -994.213 -492.171DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-173.855 -87.244PERSONEL GİDERLERİ (-)-235.155 -183.767DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -316.932 -241.143NET FAALİYET KARI (ZARARI)792.482 705.300BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 792.482 705.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -153.920 -188.565Cari Vergi Karşılığı-201.535 -202.224Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-35.731 -4.150Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi83.346 17.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 638.562 516.735DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 638.562 516.735Grubun Karı (Zararı)638.562 516.735Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,36490000 0,29530000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.195.516 11.233.289 16.428.805 2.190.417 4.024.699 6.215.116Nakit ve Nakit Benzerleri419.033 9.854.915 10.273.948 105.170 3.705.513 3.810.683Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 409.579 5.067.541 5.477.120 100.139 2.794.300 2.894.439Bankalar(2) 12.394 4.787.374 4.799.768 5.205 911.213 916.418Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.940 0 -2.940 -174 0 -174Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 980.872 0 980.872 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar980.872 0 980.872 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 3.767.367 1.378.365 5.145.732 2.085.220 301.717 2.386.937Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.412 0 10.412 7.672 0 7.672Diğer Finansal Varlıklar3.756.955 1.378.365 5.135.320 2.077.548 301.717 2.379.265Türev Finansal Varlıklar(5) 28.244 9 28.253 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28.244 9 28.253 27 17.469 17.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.455.349 13.530.498 42.985.847 18.004.119 11.534.815 29.538.934Krediler(6) 27.553.401 10.670.016 38.223.417 17.045.982 8.862.682 25.908.664Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(6) 2.851.377 2.284.842 5.136.219 1.531.983 2.124.383 3.656.366İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 779.437 779.437 0 547.750 547.750Devlet Borçlanma Senetleri0 779.437 779.437 0 547.750 547.750Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-949.429 -203.797 -1.153.226 -573.846 0 -573.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 75.240 0 75.240 104.069 0 104.069Satış Amaçlı75.240 0 75.240 104.069 0 104.069Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 177.601 363 177.964 157.597 0 157.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 161.257 0 161.257 120.641 0 120.641Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer161.257 0 161.257 120.641 0 120.641YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 108.597 0 108.597 42.153 0 42.153DİĞER AKTİFLER(15) 213.728 35.458 249.186 148.037 65.527 213.564VARLIKLAR TOPLAMI35.387.288 24.799.608 60.186.896 20.767.033 15.625.041 36.392.074YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 24.902.462 21.483.588 46.386.050 13.032.105 12.425.040 25.457.145ALINAN KREDİLER(2) 380.086 1.046.528 1.426.614 374.535 3.121.136 3.495.671PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 2.101.073 0 2.101.073 19.135 0 19.135İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 4.017.250 0 4.017.250 2.482.999 0 2.482.999GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 19.440 19.440 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 19.440 19.440 19 12.460 12.479Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 111.946 15.688 127.634 97.792 12.267 110.059KARŞILIKLAR(8) 211.628 197.616 409.244 189.634 45.645 235.279Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı56.070 0 56.070 35.712 0 35.712Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar155.558 197.616 353.174 153.922 45.645 199.567CARİ VERGİ BORCU(9) 96.490 142 96.632 122.428 0 122.428ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 312.489 768.037 1.080.526 312.351 537.338 849.689Krediler312.489 768.037 1.080.526 312.351 537.338 849.689Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 571.531 216.629 788.160 363.557 76.805 440.362ÖZKAYNAKLAR(14) 3.734.357 -84 3.734.273 3.166.186 642 3.166.828Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.068 0 -7.068 -2.365 0 -2.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.259 -84 -9.343 56.429 642 57.071Kar Yedekleri1.098.041 0 1.098.041 555.646 0 555.646Yasal Yedekler60.388 0 60.388 35.234 0 35.234Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler991.586 0 991.586 488.002 0 488.002Diğer Kar Yedekleri46.067 0 46.067 32.410 0 32.410Kar veya Zarar641.130 0 641.130 544.963 0 544.963Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.568 0 2.568 28.228 0 28.228Dönem Net Kâr veya Zararı638.562 0 638.562 516.735 0 516.735Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.439.312 23.747.584 60.186.896 20.160.741 16.231.333 36.392.074Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 9.924.766 13.934.400 23.859.166 5.266.395 9.101.213 14.367.608GARANTİ VE KEFALETLER6.839.282 9.076.488 15.915.770 4.926.966 6.401.171 11.328.137Teminat Mektupları6.691.971 5.882.397 12.574.368 4.892.685 4.488.870 9.381.555Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler190.927 1.696.645 1.887.572 119.125 1.304.053 1.423.178Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.156.513 0 6.156.513 4.559.726 0 4.559.726Diğer Teminat Mektupları344.531 4.185.752 4.530.283 213.834 3.184.817 3.398.651Banka Kredileri0 7.687 7.687 0 18.753 18.753İthalat Kabul Kredileri0 7.687 7.687 0 18.753 18.753Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler40.077 1.340.566 1.380.643 29.071 954.074 983.145Belgeli Akreditifler40.077 1.340.566 1.380.643 29.071 954.074 983.145Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden98.155 1.841.367 1.939.522 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.079 4.471 13.550 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER(1) 564.143 97.454 661.597 334.484 65.749 400.233Cayılamaz Taahhütler564.143 97.454 661.597 334.484 65.749 400.233Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri57.678 97.454 155.132 42.995 65.749 108.744İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri(4) 268.625 0 268.625 157.323 0 157.323İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri16.428 0 16.428 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri48.071 0 48.071 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1 0 1 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler173.340 0 173.340 122.657 0 122.657Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.521.341 4.760.458 7.281.799 4.945 2.634.293 2.639.238Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.521.341 4.760.458 7.281.799 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Alım-Satım İşlemleri15.631 2.168.006 2.183.637 4.945 2.634.293 2.639.238Vadeli Döviz Alım İşlemleri14.299 1.068.995 1.083.294 4.945 1.317.991 1.322.936Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.332 1.099.011 1.100.343 0 1.316.302 1.316.302Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.505.710 2.592.452 5.098.162 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER49.071.158 9.620.414 58.691.572 30.357.632 4.147.848 34.505.480EMANET KIYMETLER4.288.838 3.663.765 7.952.603 4.972.403 1.315.878 6.288.281Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.456.809 0 3.456.809 4.448.877 0 4.448.877Tahsile Alınan Çekler763.292 105.777 869.069 438.873 95.040 533.913Tahsile Alınan Ticari Senetler66.130 47.052 113.182 55.181 13.204 68.385Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.607 611.077 613.684 29.472 347.982 377.454Emanet Kıymet Alanlar0 2.899.859 2.899.859 0 859.652 859.652REHİNLİ KIYMETLER44.782.320 5.956.649 50.738.969 25.385.229 2.831.970 28.217.199Menkul Kıymetler4.625.008 81.855 4.706.863 907.668 150.109 1.057.777Teminat Senetleri1.730.425 202.551 1.932.976 1.138.470 177.775 1.316.245Emtia2.190.421 803.351 2.993.772 1.493.748 544.166 2.037.914Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul30.944.489 3.734.417 34.678.906 17.783.352 1.032.354 18.815.706Diğer Rehinli Kıymetler5.291.977 1.134.475 6.426.452 4.061.991 927.566 4.989.557Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI58.995.924 23.554.814 82.550.738 35.624.027 13.249.061 48.873.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı229.435 293.549Alınan Kar Payları4.093.676 3.309.050Ödenen Kar Payları-2.010.679 -2.110.916Alınan Temettüler104 17.762Alınan Ücret ve Komisyonlar204.648 94.452Elde Edilen Diğer Kazançlar351.453 11.871Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar319.521 104.655Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-235.155 -197.083Ödenen Vergiler-39.475 -187.674Diğer-2.454.658 -748.568Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.171.575 796.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.151.690 -15.541Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.076.803 -766.835Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.314.753 -4.890.063Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.834.009 812.165Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.633.581 10.306Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)14.295.324 10.309.851Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)6.961 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.118.238 -3.828.707Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.731.202 -835.061Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.401.010 1.089.664YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.858.438 -2.876.710İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 46.778Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-111.502 -64.867Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.501.065 -2.314.864Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-231.687 -542.494Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-14.184 -1.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.368.503 1.495.332Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.215.087 8.825.414Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.724.855 -7.322.598İhraç Edilen Sermaye Araçları42.943 13.921Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-164.672 -43.744Diğer0 22.339Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.456.262 195.076Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.367.337 -96.638Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.403.426 1.160.567Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.770.763 1.063.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911188BIST