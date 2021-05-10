***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
10.05.2021 19:03
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.752
13:291.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:298,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:2910,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0624
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:29490,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,25
|Açılış
|: 490,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:29
|CEMAS
|1,32
|158.370.484
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.032.037
|% 9,82
|
|INVEO
|143,50
|114.406.763
|% 8,71
|
|ISGSY
|17,43
|18.488.023
|% 7,86
|
|FLAP
|2,63
|21.718.522
|% 7,79
|
|VAKFN
|12,60
|101.724.113
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|NUHCM
|53,15
|12.288.379
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,79
|790.933.664
|% 0,92
|
|KOZAL
|129,60
|676.265.957
|% 0,86
|
|THYAO
|13,36
|665.887.321
|% -0,07
|
|PETKM
|6,70
|608.762.592
|% 1,36
|
|GARAN
|7,70
|492.112.841
|% -1,66
|
|CEMAS
|1,32
|158.370.484
|% 10,00
|
|PETKM
|6,70
|608.762.592
|% 1,36
|
|KRDMD
|8,79
|790.933.664
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,88
|161.223.099
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,13
|149.092.197
|% -0,93
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2832
|8,2848
|% 0,15
|
|Euro
|10,0916
|10,1008
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,6906
|11,7492
|% 0,37
|
|Frank
|9,1520
|9,2071
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2040
|2,2151
|% 0,18
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,63
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-0,46
|