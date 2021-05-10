***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)124.752 113.567DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-11.783 -31.106Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.783 -31.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-14.719 -39.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.936 8.797TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.969 82.461Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.106 0 0 0 0 113.567 82.461 0 82.461Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 -2.365 0 0 0 25.965 0 0 555.646 544.963 113.567 3.249.289 0 3.249.289Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.783 0 0 0 0 124.752 112.969 0 112.969Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -21.126 0 0 1.739.171 0 124.752 3.847.242 0 3.847.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 1.279.952 901.896Kredilerden Alınan Kar Payları964.909 713.921Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler27.200 4.000Bankalardan Alınan Gelirler505 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler170.102 86.199Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.784 10.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar154.003 75.624İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler13.315 0Finansal Kiralama Gelirleri107.470 94.256Diğer Kar Payı Gelirleri9.766 3.520KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.037.981 -424.095Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-730.211 -288.772Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-46.379 -60.346Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-104.346 -1.467İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-150.207 -67.764Kiralama Kar Payı Giderleri-6.133 -5.746Diğer Kar Payı Giderleri-705 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)241.971 477.801NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ30.866 16.936Alınan Ücret ve Komisyonlar45.738 36.232Gayri Nakdi Kredilerden36.119 27.357Diğer9.619 8.875Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.872 -19.296Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-14.872 -19.296TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 89.255 29.226Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.742 39.068Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-40.072 24.858Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)131.069 -34.700DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 226.990 71.524FAALİYET BRÜT KÂRI589.082 595.487BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -272.800 -311.748DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-21.494 -16.016PERSONEL GİDERLERİ (-)-72.566 -53.976DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -69.455 -67.708NET FAALİYET KARI (ZARARI)152.767 146.039BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 152.767 146.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -28.015 -32.472Cari Vergi Karşılığı-15.250 -32.280Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.111 -5.738Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.346 5.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 124.752 113.567DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 124.752 113.567Grubun Karı (Zararı)124.752 113.567Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07130000 0,06490000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.121.325 11.085.106 17.206.431 5.195.516 11.233.289 16.428.805Nakit ve Nakit Benzerleri1.298.736 9.707.381 11.006.117 419.033 9.854.915 10.273.948Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.292.132 5.876.792 7.168.924 409.579 5.067.541 5.477.120Bankalar(2) 9.055 3.830.589 3.839.644 12.394 4.787.374 4.799.768Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.451 0 -2.451 -2.940 0 -2.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 983.021 0 983.021 980.872 0 980.872Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar983.021 0 983.021 980.872 0 980.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 3.822.748 1.373.265 5.196.013 3.767.367 1.378.365 5.145.732Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.412 0 10.412 10.412 0 10.412Diğer Finansal Varlıklar3.812.336 1.373.265 5.185.601 3.756.955 1.378.365 5.135.320Türev Finansal Varlıklar(5) 16.820 4.460 21.280 28.244 9 28.253Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.820 4.460 21.280 28.244 9 28.253Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.157.797 16.170.870 45.328.667 29.455.349 13.530.498 42.985.847Krediler(6) 27.057.432 12.417.663 39.475.095 27.553.401 10.670.016 38.223.417Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(6) 3.105.940 3.133.585 6.239.525 2.851.377 2.284.842 5.136.219İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 843.237 843.237 0 779.437 779.437Devlet Borçlanma Senetleri0 843.237 843.237 0 779.437 779.437Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.005.575 -223.615 -1.229.190 -949.429 -203.797 -1.153.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 91.417 0 91.417 75.240 0 75.240Satış Amaçlı91.417 0 91.417 75.240 0 75.240Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 181.198 83 181.281 177.601 363 177.964MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 170.740 0 170.740 161.257 0 161.257Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer170.740 0 170.740 161.257 0 161.257YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI17.801 7 17.808 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 72.684 0 72.684 108.597 0 108.597DİĞER AKTİFLER(14) 242.946 26.324 269.270 213.728 35.458 249.186VARLIKLAR TOPLAMI36.055.908 27.282.390 63.338.298 35.387.288 24.799.608 60.186.896YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 24.050.684 24.178.540 48.229.224 24.902.462 21.483.588 46.386.050ALINAN KREDİLER(2) 396.526 1.238.820 1.635.346 380.086 1.046.528 1.426.614PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 3.403.126 0 3.403.126 2.101.073 0 2.101.073İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 3.316.148 0 3.316.148 4.017.250 0 4.017.250GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 89 1.816 1.905 0 19.440 19.440Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89 1.816 1.905 0 19.440 19.440Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 131.807 2.339 134.146 111.946 15.688 127.634KARŞILIKLAR(8) 239.134 231.815 470.949 211.628 197.616 409.244Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı60.611 0 60.611 56.070 0 56.070Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar178.523 231.815 410.338 155.558 197.616 353.174CARİ VERGİ BORCU(9) 46.425 62 46.487 96.490 142 96.632ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 300.391 831.815 1.132.206 312.489 768.037 1.080.526Krediler300.391 831.815 1.132.206 312.489 768.037 1.080.526Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 647.841 473.678 1.121.519 571.531 216.629 788.160ÖZKAYNAKLAR(14) 3.847.117 125 3.847.242 3.734.357 -84 3.734.273Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.068 0 -7.068 -7.068 0 -7.068Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-21.251 125 -21.126 -9.259 -84 -9.343Kar Yedekleri1.739.171 0 1.739.171 1.098.041 0 1.098.041Yasal Yedekler92.316 0 92.316 60.388 0 60.388Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.600.788 0 1.600.788 991.586 0 991.586Diğer Kar Yedekleri46.067 0 46.067 46.067 0 46.067Kar veya Zarar124.752 0 124.752 641.130 0 641.130Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 2.568 0 2.568Dönem Net Kâr veya Zararı124.752 0 124.752 638.562 0 638.562Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.379.288 26.959.010 63.338.298 36.439.312 23.747.584 60.186.896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.367.141 13.403.603 22.770.744 9.924.766 13.934.400 23.859.166GARANTİ VE KEFALETLER(1) 7.137.440 11.225.559 18.362.999 6.839.282 9.076.488 15.915.770Teminat Mektupları6.995.993 7.371.263 14.367.256 6.691.971 5.882.397 12.574.368Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler219.735 2.306.027 2.525.762 190.927 1.696.645 1.887.572Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.457.111 0 6.457.111 6.156.513 0 6.156.513Diğer Teminat Mektupları319.147 5.065.236 5.384.383 344.531 4.185.752 4.530.283Banka Kredileri0 16.756 16.756 0 7.687 7.687İthalat Kabul Kredileri0 16.756 16.756 0 7.687 7.687Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler37.472 1.941.780 1.979.252 40.077 1.340.566 1.380.643Belgeli Akreditifler37.472 1.941.780 1.979.252 40.077 1.340.566 1.380.643Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden97.813 1.892.293 1.990.106 98.155 1.841.367 1.939.522Diğer Kefaletlerimizden6.162 3.467 9.629 9.079 4.471 13.550TAAHHÜTLER(1) 704.174 175.148 879.322 564.143 97.454 661.597Cayılamaz Taahhütler704.174 175.148 879.322 564.143 97.454 661.597Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri102.646 175.148 277.794 57.678 97.454 155.132İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri355.454 0 355.454 268.625 0 268.625İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri19.069 0 19.069 16.428 0 16.428Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri65.018 0 65.018 48.071 0 48.071Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri34 0 34 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler161.953 0 161.953 173.340 0 173.340Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.525.527 2.002.896 3.528.423 2.521.341 4.760.458 7.281.799Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.525.527 2.002.896 3.528.423 2.521.341 4.760.458 7.281.799Vadeli Alım-Satım İşlemleri17.916 507.334 525.250 15.631 2.168.006 2.183.637Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.631 256.727 265.358 14.299 1.068.995 1.083.294Vadeli Döviz Satım İşlemleri9.285 250.607 259.892 1.332 1.099.011 1.100.343Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.507.611 1.495.562 3.003.173 2.505.710 2.592.452 5.098.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER55.097.468 11.726.947 66.824.415 49.071.158 9.620.414 58.691.572EMANET KIYMETLER4.302.368 3.741.286 8.043.654 4.288.838 3.663.765 7.952.603Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.301.423 0 3.301.423 3.456.809 0 3.456.809Tahsile Alınan Çekler905.755 159.830 1.065.585 763.292 105.777 869.069Tahsile Alınan Ticari Senetler94.915 43.037 137.952 66.130 47.052 113.182Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler275 618.796 619.071 2.607 611.077 613.684Emanet Kıymet Alanlar0 2.919.623 2.919.623 0 2.899.859 2.899.859REHİNLİ KIYMETLER50.795.100 7.985.661 58.780.761 44.782.320 5.956.649 50.738.969Menkul Kıymetler4.215.670 71.906 4.287.576 4.625.008 81.855 4.706.863Teminat Senetleri2.052.235 244.420 2.296.655 1.730.425 202.551 1.932.976Emtia2.389.051 1.019.762 3.408.813 2.190.421 803.351 2.993.772Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul34.103.107 5.266.840 39.369.947 30.944.489 3.734.417 34.678.906Diğer Rehinli Kıymetler8.035.037 1.382.733 9.417.770 5.291.977 1.134.475 6.426.452Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI64.464.609 25.130.550 89.595.159 58.995.924 23.554.814 82.550.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-32.867 -16.461Alınan Kar Payları(1) 1.168.662 838.986Ödenen Kar Payları(1) -1.124.058 -490.691Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar45.738 25.918Elde Edilen Diğer Kazançlar316.245 100.751Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar44.720 24.248Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-72.566 -53.976Ödenen Vergiler-46.487 -38.777Diğer-365.121 -422.920Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.304.038 848.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış54.757 -374.292Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-386.083 477.986Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.251.678 -1.841.500Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.171.672 -293.200Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.275.331 5.675Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)567.843 2.913.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-17.535 -11.985Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)195.619 20.577Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.037.456 -48.548Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.271.171 832.060YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-83.240 -542.798İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-26.144 -15.659Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.076 -471.316Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-63.800 -52.741Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-4.372 -3.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.758.595 1.036.282Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit450.579 2.440.846Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.402.000 -1.850.000İhraç Edilen Sermaye Araçları201.052 448.743Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.226 -3.307Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 7.709 40.409Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)437.045 1.365.953Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 4.686.157 1.063.929Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 5.123.202 2.429.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935988BIST