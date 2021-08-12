***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)187.350 138.382DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.361 9.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-27.361 9.252Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-36.481 11.832Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.120 -2.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.989 147.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.398 421.507 426.905 2.521.341 4.760.458 7.281.799Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.398 418.331 423.729 15.631 2.168.006 2.183.637Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 213.071 213.071 14.299 1.068.995 1.083.294Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.398 205.260 210.658 1.332 1.099.011 1.100.343Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 3.176 3.176 2.505.710 2.592.452 5.098.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER57.982.797 12.558.167 70.540.964 49.071.158 9.620.414 58.691.572EMANET KIYMETLER4.462.183 4.005.758 8.467.941 4.288.838 3.663.765 7.952.603Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.320.455 0 3.320.455 3.456.809 0 3.456.809Tahsile Alınan Çekler981.215 190.004 1.171.219 763.292 105.777 869.069Tahsile Alınan Ticari Senetler160.238 31.688 191.926 66.130 47.052 113.182Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler275 792.040 792.315 2.607 611.077 613.684Emanet Kıymet Alanlar0 2.992.026 2.992.026 0 2.899.859 2.899.859REHİNLİ KIYMETLER53.520.614 8.552.409 62.073.023 44.782.320 5.956.649 50.738.969Menkul Kıymetler3.780.328 61.344 3.841.672 4.625.008 81.855 4.706.863Teminat Senetleri2.237.895 262.508 2.500.403 1.730.425 202.551 1.932.976Emtia2.628.764 1.131.258 3.760.022 2.190.421 803.351 2.993.772Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul36.129.453 5.741.658 41.871.111 30.944.489 3.734.417 34.678.906Diğer Rehinli Kıymetler8.744.174 1.355.641 10.099.815 5.291.977 1.134.475 6.426.452Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI66.447.122 25.838.280 92.285.402 58.995.924 23.554.814 82.550.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı151.954 653.285Alınan Kar Payları2.329.209 2.673.015Ödenen Kar Payları-2.152.383 -1.059.232Alınan Temettüler0 104Alınan Ücret ve Komisyonlar107.685 21.757Elde Edilen Diğer Kazançlar568.369 151.238Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar81.032 39.038Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-148.799 -117.188Ödenen Vergiler-48.269 -39.098Diğer-584.890 -1.016.349Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.854.800 -513.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-94.157 -806.709Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-399.975 482.720Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.377.260 -7.569.467Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.475.285 -30.933Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)875.245 2.249.169Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.436.059 5.290.477Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-17.419 815Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)206.222 -1.629.283Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.701.370 1.499.566Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.006.754 139.640YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.329.044 -2.096.862İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-79.973 -40.842Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.117.198 -1.951.168Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-124.408 -98.396Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-7.465 -6.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.205.386 2.594.943Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.708.058 6.601.139Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.142.000 -4.550.000İhraç Edilen Sermaye Araçları240.414 565.426Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.858 -21.622Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-111.682 -29.347Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-639.358 608.374Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.686.157 1.063.929Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.046.799 1.672.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957775BIST