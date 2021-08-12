***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
12.08.2021 19:05
.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.350 138.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.361 9.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.361 9.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-36.481 11.832
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.120 -2.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.989 147.634
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.398 421.507 426.905 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.398 418.331 423.729 15.631 2.168.006 2.183.637
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 213.071 213.071 14.299 1.068.995 1.083.294
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.398 205.260 210.658 1.332 1.099.011 1.100.343
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 3.176 3.176 2.505.710 2.592.452 5.098.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
57.982.797 12.558.167 70.540.964 49.071.158 9.620.414 58.691.572
EMANET KIYMETLER
4.462.183 4.005.758 8.467.941 4.288.838 3.663.765 7.952.603
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.320.455 0 3.320.455 3.456.809 0 3.456.809
Tahsile Alınan Çekler
981.215 190.004 1.171.219 763.292 105.777 869.069
Tahsile Alınan Ticari Senetler
160.238 31.688 191.926 66.130 47.052 113.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
275 792.040 792.315 2.607 611.077 613.684
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.992.026 2.992.026 0 2.899.859 2.899.859
REHİNLİ KIYMETLER
53.520.614 8.552.409 62.073.023 44.782.320 5.956.649 50.738.969
Menkul Kıymetler
3.780.328 61.344 3.841.672 4.625.008 81.855 4.706.863
Teminat Senetleri
2.237.895 262.508 2.500.403 1.730.425 202.551 1.932.976
Emtia
2.628.764 1.131.258 3.760.022 2.190.421 803.351 2.993.772
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
36.129.453 5.741.658 41.871.111 30.944.489 3.734.417 34.678.906
Diğer Rehinli Kıymetler
8.744.174 1.355.641 10.099.815 5.291.977 1.134.475 6.426.452
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
66.447.122 25.838.280 92.285.402 58.995.924 23.554.814 82.550.738
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
151.954 653.285
Alınan Kar Payları
2.329.209 2.673.015
Ödenen Kar Payları
-2.152.383 -1.059.232
Alınan Temettüler
0 104
Alınan Ücret ve Komisyonlar
107.685 21.757
Elde Edilen Diğer Kazançlar
568.369 151.238
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
81.032 39.038
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-148.799 -117.188
Ödenen Vergiler
-48.269 -39.098
Diğer
-584.890 -1.016.349
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.854.800 -513.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-94.157 -806.709
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-399.975 482.720
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.377.260 -7.569.467
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.475.285 -30.933
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
875.245 2.249.169
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.436.059 5.290.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-17.419 815
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
206.222 -1.629.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.701.370 1.499.566
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.006.754 139.640
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.329.044 -2.096.862
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-79.973 -40.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.117.198 -1.951.168
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-124.408 -98.396
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-7.465 -6.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.205.386 2.594.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.708.058 6.601.139
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.142.000 -4.550.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
240.414 565.426
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.858 -21.622
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-111.682 -29.347
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-639.358 608.374
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.686.157 1.063.929
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.046.799 1.672.303
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957775
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