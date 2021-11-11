***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)306.007 511.345DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-51.368 -52.014Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-51.368 -52.014Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-68.491 -66.839Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.123 14.825TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)254.639 459.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.014 0 0 0 0 511.345 459.331 0 459.331Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 5.057 0 0 1.098.041 2.568 511.345 3.626.159 0 3.626.159Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.368 0 0 0 0 306.007 254.639 0 254.639Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -60.711 0 0 1.739.171 0 306.007 3.988.912 0 3.988.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 4.268.655 3.090.599 1.585.394 1.145.399Kredilerden Alınan Kar Payları3.236.348 2.258.939 1.186.379 791.310Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler113.759 11.869 45.105 4.942Bankalardan Alınan Gelirler2.053 22.475 855 22.475Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler541.736 503.253 212.655 222.783Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.779 4.464 5.580 -32.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar491.091 467.393 196.846 223.840İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler37.866 31.396 10.229 31.396Finansal Kiralama Gelirleri357.748 279.426 136.677 96.911Diğer Kar Payı Gelirleri17.011 14.637 3.723 6.978KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -3.449.521 -1.391.691 -1.242.206 -509.871Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-2.362.473 -964.231 -845.876 -355.153Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-175.923 -154.698 -63.992 -47.887Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-432.407 -33.562 -178.047 -19.697İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-454.037 -221.424 -144.645 -81.001Kiralama Kar Payı Giderleri-21.633 -17.768 -7.866 -6.133Diğer Kar Payı Giderleri-3.048 -8 -1.780 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)819.134 1.698.908 343.188 635.528NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ102.969 86.207 38.475 60.756Alınan Ücret ve Komisyonlar157.997 164.529 59.138 91.046Gayri Nakdi Kredilerden111.290 81.902 39.956 28.198Diğer46.707 82.627 19.182 62.848Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-55.028 -78.322 -20.663 -30.290Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-55.028 -78.322 -20.663 -30.290TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 104 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 193.432 81.228 25.345 45.093Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)538 236.148 -529 160.266Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-20.390 -53.769 14.402 -60.077Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)213.284 -101.151 11.472 -55.096DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 456.442 176.778 58.624 61.674FAALİYET BRÜT KÂRI1.571.977 2.043.225 465.632 803.051BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -678.745 -813.194 -134.725 -171.354DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-9.001 -195.714 -1.323 -93.996PERSONEL GİDERLERİ (-)-229.619 -175.371 -80.488 -58.183DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -269.085 -223.666 -97.974 -76.576NET FAALİYET KARI (ZARARI)385.527 635.280 151.122 402.942BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 385.527 635.280 151.122 402.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -79.520 -123.935 -32.465 -29.979Cari Vergi Karşılığı-75.928 -143.913 -28.982 -57.616Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-82.347 -65.520 -19.086 -39.358Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi78.755 85.498 15.603 66.995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 306.007 511.345 118.657 372.963DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 306.007 511.345 118.657 372.963Grubun Karı (Zararı)306.007 511.345 118.657 372.963Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17490000 0,29220000 0,06780000 0,21310000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.818.953 16.340.774 23.159.727 5.195.516 11.233.289 16.428.805Nakit ve Nakit Benzerleri2.491.404 12.466.790 14.958.194 419.033 9.854.915 10.273.948Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 2.473.636 6.960.224 9.433.860 409.579 5.067.541 5.477.120Bankalar2 21.629 5.506.566 5.528.195 12.394 4.787.374 4.799.768Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.861 0 -3.861 -2.940 0 -2.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 0 1.320.367 1.320.367 980.872 0 980.872Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 1.320.367 1.320.367 980.872 0 980.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 4.310.722 2.553.281 6.864.003 3.767.367 1.378.365 5.145.732Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.412 0 10.412 10.412 0 10.412Diğer Finansal Varlıklar4.300.310 2.553.281 6.853.591 3.756.955 1.378.365 5.135.320Türev Finansal Varlıklar5 16.827 336 17.163 28.244 9 28.253Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.827 336 17.163 28.244 9 28.253Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.926.306 20.127.230 52.053.536 29.455.349 13.530.498 42.985.847Krediler6 29.521.998 15.959.091 45.481.089 27.553.401 10.670.016 38.223.417Kiralama İşlemlerinden Alacaklar6 3.565.884 3.511.467 7.077.351 2.851.377 2.284.842 5.136.219İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 913.236 913.236 0 779.437 779.437Devlet Borçlanma Senetleri0 913.236 913.236 0 779.437 779.437Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.161.576 -256.564 -1.418.140 -949.429 -203.797 -1.153.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)8 274.156 0 274.156 75.240 0 75.240Satış Amaçlı274.156 0 274.156 75.240 0 75.240Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI9 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 227.938 77 228.015 177.601 363 177.964MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 192.231 0 192.231 161.257 0 161.257Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer192.231 0 192.231 161.257 0 161.257YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 122.129 0 122.129 108.597 0 108.597DİĞER AKTİFLER14 366.433 39.119 405.552 213.728 35.458 249.186VARLIKLAR TOPLAMI39.928.146 36.507.200 76.435.346 35.387.288 24.799.608 60.186.896YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 26.970.345 30.461.885 57.432.230 24.902.462 21.483.588 46.386.050ALINAN KREDİLER2 322.863 1.307.285 1.630.148 380.086 1.046.528 1.426.614PARA PİYASALARINA BORÇLAR3 5.616.678 0 5.616.678 2.101.073 0 2.101.073İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 3.525.631 0 3.525.631 4.017.250 0 4.017.250GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 5.215 5.215 0 19.440 19.440Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 5.215 5.215 0 19.440 19.440Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 172.675 27 172.702 111.946 15.688 127.634KARŞILIKLAR8 204.940 296.745 501.685 211.628 197.616 409.244Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı35.699 0 35.699 56.070 0 56.070Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar169.241 296.745 465.986 155.558 197.616 353.174CARİ VERGİ BORCU9 66.604 304 66.908 96.490 142 96.632ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI12 842.088 902.875 1.744.963 312.489 768.037 1.080.526Krediler842.088 902.875 1.744.963 312.489 768.037 1.080.526Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 934.706 815.568 1.750.274 571.531 216.629 788.160.124 -21.212 3.988.912 3.734.357 -84 3.734.273Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 261.513 0 261.513Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.068 0 -7.068 -7.068 0 -7.068Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-39.499 -21.212 -60.711 -9.259 -84 -9.343Kar Yedekleri1.739.171 0 1.739.171 1.098.041 0 1.098.041Yasal Yedekler92.316 0 92.316 60.388 0 60.388Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.600.788 0 1.600.788 991.586 0 991.586Diğer Kar Yedekleri46.067 0 46.067 46.067 0 46.067Kar veya Zarar306.007 0 306.007 641.130 0 641.130Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 2.568 0 2.568Dönem Net Kâr veya Zararı306.007 0 306.007 638.562 0 638.562Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI42.666.654 33.768.692 76.435.346 36.439.312 23.747.584 60.186.896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.582.377 16.979.248 28.561.625 9.924.766 13.934.400 23.859.166GARANTİ VE KEFALETLER1 7.819.408 13.823.381 21.642.789 6.839.282 9.076.488 15.915.770Teminat Mektupları7.784.189 8.865.573 16.649.762 6.691.971 5.882.397 12.574.368Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler257.289 2.875.078 3.132.367 190.927 1.696.645 1.887.572Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler7.174.788 0 7.174.788 6.156.513 0 6.156.513Diğer Teminat Mektupları352.112 5.990.495 6.342.607 344.531 4.185.752 4.530.283Banka Kredileri0 22.994 22.994 0 7.687 7.687İthalat Kabul Kredileri0 22.994 22.994 0 7.687 7.687Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler31.472 2.900.051 2.931.523 40.077 1.340.566 1.380.643Belgeli Akreditifler31.472 2.900.051 2.931.523 40.077 1.340.566 1.380.643Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden747 2.032.487 2.033.234 98.155 1.841.367 1.939.522Diğer Kefaletlerimizden3.000 2.276 5.276 9.079 4.471 13.550TAAHHÜTLER1 952.346 353.215 1.305.561 564.143 97.454 661.597Cayılamaz Taahhütler952.346 353.215 1.305.561 564.143 97.454 661.597Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri163.888 353.215 517.103 57.678 97.454 155.132İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri402.631 0 402.631 268.625 0 268.625İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri21.708 0 21.708 16.428 0 16.428Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri113.263 0 113.263 48.071 0 48.071Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri224 0 224 1 0 1Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler250.632 0 250.632 173.340 0 173.340Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.810.623 2.802.652 5.613.275 2.521.341 4.760.458 7.281.799Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.810.623 2.802.652 5.613.275 2.521.341 4.760.458 7.281.799Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.710 5.963 11.673 15.631 2.168.006 2.183.637Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 5.963 5.963 14.299 1.068.995 1.083.294Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.710 0 5.710 1.332 1.099.011 1.100.343Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.804.913 2.796.689 5.601.602 2.505.710 2.592.452 5.098.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER63.229.975 13.022.424 76.252.399 49.071.158 9.620.414 58.691.572EMANET KIYMETLER4.924.740 4.505.919 9.430.659 4.288.838 3.663.765 7.952.603Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.573.834 177.000 3.750.834 3.456.809 0 3.456.809Tahsile Alınan Çekler1.148.770 278.698 1.427.468 763.292 105.777 869.069Tahsile Alınan Ticari Senetler200.737 29.735 230.472 66.130 47.052 113.182Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.399 1.033.808 1.035.207 2.607 611.077 613.684Emanet Kıymet Alanlar0 2.986.678 2.986.678 0 2.899.859 2.899.859REHİNLİ KIYMETLER58.305.235 8.516.505 66.821.740 44.782.320 5.956.649 50.738.969Menkul Kıymetler3.352.700 51.153 3.403.853 4.625.008 81.855 4.706.863Teminat Senetleri2.557.738 293.124 2.850.862 1.730.425 202.551 1.932.976Emtia2.694.374 718.340 3.412.714 2.190.421 803.351 2.993.772Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul38.693.331 5.838.587 44.531.918 30.944.489 3.734.417 34.678.906Diğer Rehinli Kıymetler11.007.092 1.615.301 12.622.393 5.291.977 1.134.475 6.426.452Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI74.812.352 30.001.672 104.814.024 58.995.924 23.554.814 82.550.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı172.697 -277.699Alınan Kar Payları3.775.159 2.653.873Ödenen Kar Payları-3.380.442 -1.366.171Alınan Temettüler0 104Alınan Ücret ve Komisyonlar175.611 95.436Elde Edilen Diğer Kazançlar649.874 258.006Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar337.445 66.840Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-229.619 -175.371Ödenen Vergiler-133.147 -163.033Diğer-1.022.184 -1.647.383Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.193.262 1.776.680Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-185.470 -621.665Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.003.219 -1.795.538Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.257.672 -10.185.787Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.440.424 -912.698Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.157.229 4.796.835Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)7.888.951 12.161.998Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-14.225 -11.523Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)191.483 -1.573.142Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.856.609 -81.800Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.365.959 1.498.981YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.639.125 -2.767.543İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-125.153 -84.661Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.367.711 -2.453.990Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-133.799 -218.736Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-12.462 -10.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-143.376 2.437.308Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.572.817 10.276.576Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.900.000 -7.950.000İhraç Edilen Sermaye Araçları220.086 152.351Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.279 -41.619Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi213.343 682.708Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.796.801 1.851.454Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.686.157 1.063.929Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.482.958 2.915.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977161BIST