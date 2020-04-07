***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 191461 sayılı kararı ile Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş'nin 12.000.000.000 TL tutarında kira sertifikası ihraç tavanı başvurusu onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836060BIST