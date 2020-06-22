***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'da yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852281BIST