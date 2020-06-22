***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 13:48
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'da yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852281
BIST
16:16115.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.681,65
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:166,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
16:167,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
16:16386,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,49
|Açılış
|: 386,43
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|19.003.962
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|378.488.708
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.859.299
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|37.693.028
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.262.892
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,41
|20.880.554
|% -6,83
|
|GSRAY
|3,03
|288.650.275
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.590.693
|% -6,35
|
|NIBAS
|9,04
|17.161.444
|% -5,64
|
|GARAN
|8,56
|1.885.919.671
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,42
|1.504.329.049
|% 2,65
|
|HALKB
|6,49
|1.151.083.962
|% 6,22
|
|THYAO
|12,68
|1.091.712.530
|% 1,28
|
|AKBNK
|6,16
|860.475.709
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|643.691.344
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.504.329.049
|% 2,65
|
|GARAN
|8,56
|1.885.919.671
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|603.347.877
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|445.924.226
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4755
|8,5180
|% 0,57
|
|Frank
|7,1809
|7,2241
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,70
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.522
|35,80
|
|Tam
|2.575
|2.586
|34,80
|
|Yarım
|1.255
|1.265
|17,90
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,06
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,11
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