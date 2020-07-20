***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 17:23
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 19.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 14.07.2020 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarihli 10121 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860546
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,69
|Açılış
|: 400,80
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6611
|8,7046
|% 0,82
|
|Frank
|7,2725
|7,3163
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|6,39
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.678
|2.691
|23,70
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,60
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,87
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|4,37
|4,37
|0,11
|
|B. Petrol
|43,33
|43,33
|0,19
|