***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 19.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 14.07.2020 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarihli 10121 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860546BIST