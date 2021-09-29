***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 13:42
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965695
BIST
14:021.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
14:028,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
14:0210,3382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0394
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
14:02497,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,30
|Açılış
|: 497,62
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MANAS
|17,29
|20.781.096
|% 9,99
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.366.580
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.877.136
|% 9,78
|
|OYLUM
|10,37
|617.886
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.284.127
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GEDIK
|7,46
|44.633.644
|% -7,67
|
|DGGYO
|11,20
|4.517.187
|% -7,13
|
|THYAO
|13,82
|693.261.033
|% 0,29
|
|GARAN
|8,97
|562.633.968
|% 1,47
|
|KOZAL
|97,60
|348.553.288
|% 3,44
|
|TUPRS
|112,20
|272.645.684
|% -0,62
|
|ORCAY
|18,17
|267.174.022
|% -4,62
|
|GARAN
|8,97
|562.633.968
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,37
|131.023.734
|% 1,28
|
|THYAO
|13,82
|693.261.033
|% 0,29
|
|PEKGY
|0,96
|40.334.023
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.644.245
|% 1,69
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8662
|8,8696
|% -0,01
|
|Euro
|10,3391
|10,3435
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9386
|11,9984
|% -0,23
|
|Frank
|9,5116
|9,5689
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,68
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|17,17
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|8,31
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,43
|