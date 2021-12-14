***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 10:20
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
YP Uzun Vadeli : B+/Negatif
YP Kısa Vadeli : B
TL Uzun Vadeli : BB-/Negatif
TL Kısa Vadeli : B
Ulusal Uzun Vadeli: AA (tur)/Durağan
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983049
BIST
13:142.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
13:1414,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,2803
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
13:1416,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3428
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
13:14835,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 16,11
|Açılış
|: 835,73
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler13:14
|TETMT
|275,00
|5.924.927
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.571.638
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.069.911
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|16.365.077
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.604.354
|% 9,96
|
|CASA
|128,70
|475.561
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,15
|128.307
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|OYLUM
|7,84
|14.249.730
|% -6,78
|
|ALBRK
|2,02
|89.069.956
|% -6,48
|
|THYAO
|23,76
|2.864.285.800
|% 5,23
|
|GARAN
|12,20
|2.003.789.738
|% 0,33
|
|KRDMD
|11,89
|1.745.519.590
|% 1,71
|
|SISE
|16,27
|1.636.168.509
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,89
|1.314.543.182
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,75
|1.081.458.165
|% 2,23
|
|TSKB
|1,71
|592.434.667
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,89
|1.314.543.182
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,24
|340.870.609
|% -1,59
|
|GARAN
|12,20
|2.003.789.738
|% 0,33
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6649
|14,6766
|% 1,95
|
|Euro
|16,5303
|16,5554
|% 2,11
|
|Sterlin
|19,4172
|19,5146
|% 2,32
|
|Frank
|15,8243
|15,9197
|% 2,04
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 2,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,34
|
|Altın Gr.
|835
|835
|15,78
|
|Cumhuriyet
|5.536
|5.620
|128,00
|
|Tam
|5.509
|5.653
|129,73
|
|Yarım
|2.663
|2.734
|62,76
|
|Çeyrek
|1.336
|1.367
|31,38
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-0,58
|