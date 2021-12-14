***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.YP Uzun Vadeli : B+/NegatifYP Kısa Vadeli : BTL Uzun Vadeli : BB-/NegatifTL Kısa Vadeli : BUlusal Uzun Vadeli: AA (tur)/DurağanKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983049BIST