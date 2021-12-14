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***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2021 10:20
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
YP Uzun Vadeli : B+/Negatif
YP Kısa Vadeli :  B
TL Uzun Vadeli : BB-/Negatif
TL Kısa Vadeli :  B
Ulusal Uzun Vadeli:  AA (tur)/Durağan
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983049


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Yarım 2.663 2.734 62,76  
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