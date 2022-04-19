***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 18.04.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 18.04.2022 tarihli 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022039BIST