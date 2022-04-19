***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 16:08
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 18.04.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 18.04.2022 tarihli 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022039
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1214
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,41
|Açılış
|: 920,93
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6697
|14,6724
|% 0,15
|
|Euro
|15,9258
|15,9374
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,1011
|19,1969
|% 0,61
|
|Frank
|15,4075
|15,5003
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9005
|3,9201
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,50
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,63
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,03
|