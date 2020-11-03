***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1749999996 TRY 99,99Türkiye Sigorta A.Ş. 1 TRYTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 1 TRYZiraat Teknoloji A.Ş 1 TRYZiraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TRYTOPLAM 1750000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)HÜSEYIN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıFIKRETTIN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliMETIN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürAHMET BUÇUKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiTANER AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYIN AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıFIKRETTIN AKSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliMETIN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı, ADFIMI Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiTANER AKSEL Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885638BIST