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***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1749999996 TRY 99,99
Türkiye Sigorta A.Ş. 1 TRY
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 1 TRY
Ziraat Teknoloji A.Ş 1 TRY
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TRY
TOPLAM 1750000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYIN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
FIKRETTIN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
METIN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
AHMET BUÇUKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
TANER AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYIN AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
FIKRETTIN AKSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
METIN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı, ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
TANER AKSEL Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885638


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Altın Gr. 518 518 3,63  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.420 3.505 37,60  
Yarım 1.653 1.695 18,19  
Çeyrek 829 848 9,09  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,08  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,06  
B. Petrol 40,11 40,11 1,14  
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