***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Kurulu Başkan VekiliMETİN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,Kredi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı, ADFIMI Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT ESFA EMEK Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üye,Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923925BIST