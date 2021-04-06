***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2021 17:35
Kurulu Başkan Vekili
METİN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,Kredi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı, ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT ESFA EMEK Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üye,Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923925
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0517
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0869
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6781
En Düşük
9,5657
18:05457,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,35
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|EDIP
|3,27
|56.586.898
|% -9,92
|
|BTCIM
|13,78
|18.566.051
|% -9,52
|
|AVGYO
|4,04
|31.046.620
|% -7,13
|
|YGYO
|1,24
|25.105.793
|% -6,06
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1461
|8,1538
|% 0,64
|
|Euro
|9,6603
|9,6781
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2561
|11,3125
|% 0,26
|
|Frank
|8,7047
|8,7571
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL