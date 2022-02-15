***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2022 09:52
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
FİKRETTİN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
METİN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
AHMET BUÇUKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT ESFA EMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Bankalar Birliği Başkanı
FİKRETTİN AKSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
METİN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,Kredi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT ESFA EMEK Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üye,Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001737
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