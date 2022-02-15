***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu BaşkanıFİKRETTİN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliMETİN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürAHMET BUÇUKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT ESFA EMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Bankalar Birliği BaşkanıFİKRETTİN AKSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliMETİN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,Kredi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür ADFIMI Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT ESFA EMEK Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üye,Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN DURSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001737BIST