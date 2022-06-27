***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 14:02
***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.650.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2649999996 TRY 99,99
Türkiye Sigorta A.Ş. 1 TRY
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 1 TRY
Ziraat Teknoloji A.Ş 1 TRY
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TRY
TOPLAM 2650000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039386
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1052
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,81
|Açılış
|: 974,67
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.256.999
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.224
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.828.873
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.662.257
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|982.626
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.599.079
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.742.558
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.680.083
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.207.822
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.151.403
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.012.872.949
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.878.259.423
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.566.829.818
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.428.665.422
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.130.274.290
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|710.391.497
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.183.924
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.483.453
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5974
|16,6311
|% 0,64
|
|Euro
|17,4758
|17,5310
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2340
|20,3355
|% 0,08
|
|Frank
|17,3045
|17,4088
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,98
|
|Altın Gr.
|972
|972
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de