***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.10.2021 14:14
***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu-1
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 3 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ziraat Katılım VKŞ_İhraççı Bilgi Dokümanı-12102021_imzalı_1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971396
BIST
14:331.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
14:339,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
14:3310,8849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0342
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
14:33532,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,38
|Açılış
|: 532,19
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler14:32
|FADE
|8,69
|67.234.646
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.012.919
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.889.253
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|GARFA
|14,38
|608.471
|% 8,53
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|9,02
|109.350.248
|% -7,20
|
|FLAP
|2,41
|54.275.302
|% -6,23
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|OZBAL
|16,80
|33.022.020
|% -3,78
|
|GARAN
|9,03
|1.229.229.574
|% 2,61
|
|FROTO
|171,30
|688.813.619
|% 2,94
|
|THYAO
|14,37
|657.830.795
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,26
|516.272.274
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,42
|428.240.147
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,93
|396.960.468
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|428.240.147
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.229.229.574
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,26
|516.272.274
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,19
|334.275.954
|% 2,17
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3025
|9,3102
|% -0,22
|
|Euro
|10,8491
|10,8576
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,8287
|12,8930
|% 0,38
|
|Frank
|10,0812
|10,1420
|% 0,16
|
|Riyal
|2,4736
|2,4860
|% -0,32
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|12,81
|
|Altın Gr.
|532
|532
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.503
|3.591
|18,99
|
|Yarım
|1.693
|1.737
|9,18
|
|Çeyrek
|849
|869
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,12
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,70
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47TSPOR
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 070, 039 adet işlem
-
14:46SARKY
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 695, 425 adet işlem
-
14:45EUYO
Yüzde 5.58 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 113, 438 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 44 artarak (% 1.08 ) 1, 540
-
14:44XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 9, 641.00 milyon TL de