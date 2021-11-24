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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.11.2021 10:01
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı-4
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIOEN 21,86 139.322.499 % 238,91  
THYAO 18,72 2.758.279.276 % 0,00  
SISE 11,95 3.290.048.543 % 0,00  
RYGYO 3,38 22.234.368 % 0,00  
MPARK 31,72 22.904.074 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,9517 12,9971 % 1,48  
Euro 14,5674 14,6175 % 1,25  
Sterlin 17,5008 17,5886 % 2,29  
Frank 14,0006 14,0849 % 2,29  
Riyal 3,4866 3,5040 % 2,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 3,83  
Altın Gr. 755 756 16,98  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 -0,05  
Gümüş Gr. 9,96 9,97 0,20  
B. Petrol 82,61 82,61 0,30  
Seans Raporu 18:05
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