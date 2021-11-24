***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.11.2021 10:01
***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı-4
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
0
En Düşük
0
18:0513,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2333
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
18:0514,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2307
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
18:05755,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 17,38
|Açılış
|: 755,93
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|21,86
|139.322.499
|% 238,91
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,11
|286.393.337
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9517
|12,9971
|% 1,48
|
|Euro
|14,5674
|14,6175
|% 1,25
|
|Sterlin
|17,5008
|17,5886
|% 2,29
|
|Frank
|14,0006
|14,0849
|% 2,29
|
|Riyal
|3,4866
|3,5040
|% 2,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,83
|
|Altın Gr.
|755
|756
|16,98
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,20
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
Endeks 1, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 50, 168.00 milyon TL de
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10:05KRDMA
Yüzde 4.04 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 633 adet işlem
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10:04SANFM
Yüzde 6.38 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 550, 151 adet işlem
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10:03OZKGY
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 593, 744 adet işlem
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10:03OZKGY
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 593, 744 adet işlem