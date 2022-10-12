***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.10.2022 10:09
***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu-3
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 3 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÖZET.pdf
EK: 2 SPAN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071038
BIST
13:083.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 43,21
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:0818,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
13:0818,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:081.001,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.001,27
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:08
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.603.119
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.130.186
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|275.657.150
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.815.881
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,64
|6.442.077
|% -7,37
|
|MMCAS
|4,31
|37.957
|% -5,48
|
|KRONT
|59,70
|22.348.266
|% -5,09
|
|USAK
|3,37
|59.611.305
|% -4,53
|
|THYAO
|87,50
|3.677.087.139
|% 2,82
|
|SASA
|82,80
|1.199.919.113
|% 1,10
|
|AKBNK
|12,97
|961.051.273
|% 0,31
|
|ASELS
|31,48
|866.357.855
|% -0,44
|
|KCHOL
|50,30
|817.306.984
|% 0,80
|
|EKGYO
|4,19
|492.633.039
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,38
|453.458.679
|% 2,28
|
|ODAS
|8,15
|679.613.779
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,31
|664.465.547
|% 1,34
|
|AKBNK
|12,97
|961.051.273
|% 0,31
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5897
|% 0,13
|
|Euro
|18,0921
|18,1069
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6659
|20,7695
|% 0,58
|
|Frank
|18,5429
|18,6546
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9302
|4,9550
|% 0,10
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.798
|5,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|0,49
|