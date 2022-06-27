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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

27.06.2022 15:53
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [ZTB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2021
Açıklama

İlgi: 24.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide yer alan özel  durum  açıklamamızla  şirketimizin  15.000.000.000 (On Beş Milyar) TL  ihraç tavanı kapsamında,  tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin  tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1680 sayılı toplantısı ile onaylandığı duyurulmuştur. 
Bu ihraç  tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat  Katılım Bankası A.Ş.'nin fon  kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000.- Türk  Lirasına kadar artırılabilecek 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 363 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039436


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