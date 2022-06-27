***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [ZTB]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2021Açıklamaİlgi: 24.11.2021 tarihli özel durum açıklamamızİlgide yer alan özel durum açıklamamızla şirketimizin 15.000.000.000 (On Beş Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1680 sayılı toplantısı ile onaylandığı duyurulmuştur.Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 363 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039436BIST