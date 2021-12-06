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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2021 14:22
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ZTB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.10.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 03.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 29.10.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 180 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek 180 gün vadeli kira sertifikasının
Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi: 09.12.2021
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi: 07.06.2022
Yıllık Basit Getiri Oranı:%15,20
Dönemsel Getiri Oranı: %7,49589
olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981156


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Tam 5.195 5.325 5,87  
Yarım 2.511 2.576 2,84  
Çeyrek 1.259 1.288 1,42  
Gümüş.Ons 22,33 22,38 -0,19  
Gümüş Gr. 9,90 9,91 -0,04  
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