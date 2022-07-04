***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ZTB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2021,27.06.2022,04.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.11.2021, 27.06.2022,04.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 363 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile 5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek 363 gün vadeli kira sertifikasınınGelir Dönemi Başlangıç Tarihi: 07 Temmuz 2022Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi: 05.07.2023Yıllık Basit Getiri Oranı:%23Dönemsel Getiri Oranı: %22,87397olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041269BIST