***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK62218 ISIN Kodlu Kira Sertifikaları Halka ArzıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZTBYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.06.2022Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,49589Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,20Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,78591Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDZKVK62218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 7,49589Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar06.12.2021 tarihinden yaptığımız özel durum açıklaması Hak Kullanımı şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır. İlgi: 29.10.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 180 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek 180 gün vadeli kira sertifikasının Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi: 09.12.2021 Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi: 07.06.2022 Yıllık Basit Getiri Oranı:%15,20 Dönemsel Getiri Oranı: %7,49589 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981375BIST