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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

07.12.2021 10:59
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK62218 ISIN Kodlu Kira Sertifikaları Halka Arzı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 07.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,49589
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,20
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,78591
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDZKVK62218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 7,49589
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
06.12.2021 tarihinden yaptığımız özel durum açıklaması Hak Kullanımı şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır. İlgi: 29.10.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 180 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek 180 gün vadeli kira sertifikasının Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi: 09.12.2021 Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi: 07.06.2022 Yıllık Basit Getiri Oranı:%15,20 Dönemsel Getiri Oranı: %7,49589 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981375


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