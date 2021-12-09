***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKVK62218 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZTBYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.06.2022Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,49589Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,20Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,78591Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDZKVK62218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 7,49589Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar29.10.2021, 19.10.2021, 24.11.2021, 03.12.2021,06.12.2021 ve 07.12.2021 tarihli açıklamalarımız kapsamında Şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 180 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin açıklamalarımız kamuya duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda 180 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasında ek satış gerçekleşmiş ve satış işlemleri tamamlanmış olup, müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylar ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 ZKVKS Halka Arz Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982381BIST