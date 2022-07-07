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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

07.07.2022 16:06
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK72316 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 05.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 363
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 22,87397
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,01350
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDZKVK72316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.06.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 22,87397
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2023 04.07.2023 05.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 01.04.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) 01.04.2022 Evet

Ek Açıklamalar
24.11.2021, 27.06.2022, 4.07.2022 ve 05.07.2022 tarihli açıklamalarımız kapsamında Şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 750.000.000,- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 363 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin açıklamalarımız kamuya duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda 363 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasında ek satış gerçekleşmemiş ve satış işlemleri tamamlanmış olup, müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylar ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ZKVKS Halka Arz Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043117


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Riyal 4,5889 4,6119 % 0,14  
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Altın Ons 1.741 1.742 1,26  
Altın Gr. 968 968 2,77  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.488 6.639 53,00  
Yarım 3.175 3.247 27,00  
Çeyrek 1.591 1.620 10,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,32 0,06  
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