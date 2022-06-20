***ZTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.06.2022 13:52
***ZTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZTF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 21/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI ZTFZiraat Portföy ZRY Serbest Özel FonZiraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038233
BIST
16:032.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 29,97
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:0317,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:0318,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0926
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:031.024,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.024,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MAKIM
|11,70
|3.044.516
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.527.528
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.784.037
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.570.562
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,27
|7.000.413
|% -3,50
|
|THYAO
|51,90
|3.582.799.981
|% 2,06
|
|EREGL
|28,58
|3.085.018.251
|% 2,36
|
|SISE
|22,66
|1.381.006.136
|% 1,16
|
|SASA
|45,88
|1.218.840.989
|% 0,79
|
|AKBNK
|9,16
|1.056.086.523
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,98
|873.329.086
|% 2,26
|
|ODAS
|3,21
|545.982.885
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,64
|326.160.255
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,16
|1.056.086.523
|% 1,22
|
|EREGL
|28,58
|3.085.018.251
|% 2,36
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3489
|17,3554
|% 0,14
|
|Euro
|18,3042
|18,3173
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2226
|21,3290
|% 0,26
|
|Frank
|17,8536
|17,9612
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6100
|4,6331
|% 0,09
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.803
|6.902
|-2,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,49
|