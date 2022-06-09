***ZTM15* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.06.2022 11:06
***ZTM15******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZTM15, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036353
BIST
14:092.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,83
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
14:0917,1146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 17,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
14:0918,1439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1126
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
14:091.014,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.014,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler14:07
|MAVI
|47,30
|86.453.710
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.853.082
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|309.428.894
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.116.618
|% 9,91
|
|YGGYO
|28,24
|3.477.200
|% 9,88
|
|TSGYO
|6,08
|95.312.551
|% -9,93
|
|OYYAT
|62,80
|85.192.463
|% -8,79
|
|MAGEN
|12,82
|72.421.742
|% -4,40
|
|DOCO
|1.580,50
|22.330.256
|% -3,63
|
|PSGYO
|9,98
|48.046.470
|% -3,29
|
|THYAO
|47,56
|3.549.116.128
|% -1,61
|
|SISE
|22,52
|1.136.285.999
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,65
|1.125.072.902
|% 3,35
|
|YKBNK
|4,83
|1.004.730.154
|% 3,87
|
|GARAN
|15,48
|938.644.023
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,83
|1.004.730.154
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,67
|382.336.000
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,15
|572.827.131
|% -0,24
|
|AKBNK
|8,65
|1.125.072.902
|% 3,35
|
|TSKB
|2,45
|261.243.437
|% 2,51
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0976
|17,1147
|% -0,02
|
|Euro
|18,1257
|18,1492
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,2342
|21,3407
|% -0,70
|
|Frank
|17,3729
|17,4775
|% -0,38
|
|Riyal
|4,5500
|4,5729
|% -0,23
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,68
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-9,13
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|-0,14
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,95
|