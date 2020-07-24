***ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZTM15]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun halka arzına ilişkin sonuçlarHalka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 23-24 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 480.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon