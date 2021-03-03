***ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.03.2021 09:47
***ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914723
BIST
11:131.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,26
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.552
En Düşük
1.539
11:137,3182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
11:138,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8181
11:13406,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,01
|Açılış
|: 406,16
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,13
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BOSSA
|24,42
|26.823.805
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.673.529
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,14
|666.349.083
|% 4,54
|
|THYAO
|14,72
|592.003.780
|% -0,61
|
|PETKM
|5,64
|523.313.058
|% 1,81
|
|EREGL
|15,78
|447.115.438
|% 4,50
|
|SISE
|7,77
|444.468.937
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,41
|163.045.910
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|275.983.687
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,14
|666.349.083
|% 4,54
|
|PETKM
|5,64
|523.313.058
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,80
|176.257.155
|% 1,82
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3118
|7,3148
|% -0,62
|
|Euro
|8,8364
|8,8415
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1791
|10,2301
|% -0,65
|
|Frank
|7,9497
|7,9976
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% -0,70
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,10
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,16
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
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11:26KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 219 adet işlem
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11:24DOKTA
Yüzde 4.70 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 588 adet işlem
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 79 artarak (% 1.33 ) 1, 356
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11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BOSSA, KENT, ISBIR, KONTR, MZHLD, IDEAS, GOZDE, VAKFN, EUKYO, PAMEL
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11:23
ARTI, VAKFN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında