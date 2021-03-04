***ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.03.2021 09:39
***ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915040
BIST
10:051.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.533
En Düşük
1.525
10:057,4309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:058,9692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:05409,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,71
|Açılış
|: 409,84
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|KONTR
|108,70
|16.622.730
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|1.289.236
|% -10,00
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|TMPOL
|19,60
|371.714
|% -6,40
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|EREGL
|15,50
|1.287.314.727
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|SASA
|39,18
|387.903.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|EREGL
|15,50
|1.287.314.727
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4271
|7,4309
|% -0,20
|
|Euro
|8,9595
|8,9692
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,3478
|10,3997
|% -0,11
|
|Frank
|8,0558
|8,1043
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% -0,16
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,09
|
|Altın Gr.
|410
|411
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,29
|