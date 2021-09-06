***ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2021 10:14
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/09/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961879
BIST
11:181.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
11:188,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
11:189,8442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0501
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8270
11:18486,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,25
|Açılış
|: 486,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YEOTK
|24,20
|639.340
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.409.955
|% 10,00
|
|BURCE
|22,44
|7.333.666
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|PENTA
|83,65
|1.257.658
|% -3,85
|
|IHGZT
|1,33
|6.348.594
|% -3,62
|
|KTSKR
|69,65
|78.881.327
|% -3,60
|
|GARAN
|9,95
|539.300.808
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,67
|346.206.307
|% 2,30
|
|EGEPO
|7,31
|248.415.331
|% 9,92
|
|THYAO
|12,88
|151.393.971
|% 0,00
|
|SASA
|28,44
|149.196.964
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,67
|346.206.307
|% 2,30
|
|GARAN
|9,95
|539.300.808
|% 1,32
|
|ODAS
|1,58
|69.563.321
|% 0,64
|
|EGEPO
|7,31
|248.415.331
|% 9,92
|
|ZOREN
|1,73
|50.031.465
|% 0,58
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2905
|8,2931
|% -0,14
|
|Euro
|9,8390
|9,8442
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,4452
|11,5026
|% -0,30
|
|Frank
|9,0208
|9,0751
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2045
|2,2156
|% -0,14
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|