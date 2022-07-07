***ZVB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.07.2022 16:49
***ZVB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZVB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
ZVB
Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) fON
Atlas Portföy Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043145
BIST
17:012.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,12
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0117,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0571
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0117,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:01968,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,47
|Açılış
|: 968,52
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:59
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.379.409
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.330.224
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.879.444
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|19.246.256
|% -3,63
|
|KOZAL
|163,70
|643.995.525
|% -3,28
|
|DERIM
|5,87
|15.499.211
|% -2,98
|
|THYAO
|49,24
|3.307.970.597
|% 1,69
|
|SISE
|21,48
|1.090.069.419
|% 0,56
|
|EREGL
|26,28
|1.058.970.722
|% -1,43
|
|TUPRS
|243,50
|959.479.833
|% -0,53
|
|SASA
|40,92
|701.674.018
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,83
|631.954.965
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|614.215.732
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|305.772.033
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|330.831.822
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,11
|578.908.300
|% 2,53
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2309
|17,2593
|% 0,25
|
|Euro
|17,5662
|17,6306
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6435
|20,7470
|% 0,89
|
|Frank
|17,6632
|17,7696
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5804
|4,6034
|% 0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,75
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.589
|-19,00
|
|Yarım
|3.179
|3.222
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,61
|
Seans Raporu
16:59
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17:13NTHOL
Yüzde 4.18 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 648 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 19, 462.00 milyon TL de
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17:12YAYLA
Yüzde 9.66 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 336, 887 adet işlem
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17:11AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 350, 199 adet işlem
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17:10KONYA
Yüzde 9.54 oranında artışla 1, 086.30 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 884 adet işlem