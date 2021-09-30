***ZXDTY*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZXDTY*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 150.000.000 TL nominal tutara kadar 1 yıllık dönem içinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 16/09/2021 tarih ve 48/1374 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin başvuru formu ve ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965895BIST