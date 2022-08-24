***ZZP*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 17:00
***ZZP*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama NACE KODU : 66.30.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)
Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058138
BIST
17:063.078
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -43,68
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.075
17:0618,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:0618,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0189
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:061.018,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.018,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:04
|HKTM
|17,71
|3.366.299
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.636.330
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|223.626.521
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.535.893
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|314,30
|55.368.118
|% -7,37
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,60
|9.456.807.107
|% 2,65
|
|ISCTR
|7,65
|4.736.462.619
|% -6,71
|
|YKBNK
|6,09
|3.797.857.453
|% -3,03
|
|AKBNK
|11,10
|3.266.072.799
|% -3,31
|
|GARAN
|23,30
|3.061.941.241
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,09
|3.797.857.453
|% -3,03
|
|ISCTR
|7,65
|4.736.462.619
|% -6,71
|
|EKGYO
|3,85
|2.104.409.520
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,37
|930.037.452
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,10
|3.266.072.799
|% -3,31
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1551
|18,1671
|% 0,32
|
|Euro
|18,0269
|18,0415
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,3053
|21,4121
|% -0,28
|
|Frank
|18,6836
|18,7962
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8172
|4,8413
|% 0,18
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.830
|6.878
|-38,00
|
|Yarım
|3.328
|3.362
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,45
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:17ELITE
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 659 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 3, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 60, 569.00 milyon TL de
-
17:16SANFM
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 811 adet işlem
-
17:15ISCTR
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 061, 495 adet işlem
-
17:14CMBTN
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 314.20 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 506 adet işlem