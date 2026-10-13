14 sucuk markasında skandal! Tarım Bakanlığı tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde, farklı ürün gruplarına ilişkin tespitler yer aldı.

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Güncellenen listede sucuk ve pide harcı gibi et ürünlerinin yanı sıra tulum peyniri, kuşburnu sirkesi ve baklava çeşitleri de bulunuyor. Denetim sonuçları, bu ürünlerde mevzuata aykırı bileşenler kullanıldığını ortaya koydu. İlgili markalar, tespit edilen uygunsuzluklarla birlikte kamuoyuna açıklandı.

SUCUK LİSTESİNDE 14 FİRMA DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlığın yayımladığı listede en çok öne çıkan başlıklardan biri sucuk oldu. Taklit ve tağşiş tespit edilenler arasında 14 sucuk firmasının yer alması, et ürünlerindeki uygunsuzlukları gündeme taşıdı.

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Çeşitli markalara ait dana ve piliç sucuklarında yapılan incelemelerde kanatlı eti, baş eti, mekanik ayrılmış et ve sakatat bulundu. Açıklanan bulgular arasında dil ve taşlık da yer aldı.

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Et ürünlerine ilişkin sonuçlarda tek bir uygunsuzluk türü bulunmuyor. Farklı ürünlerde farklı bileşenlerin tespit edilmesi, listede yer alan her kaydın kendi bulgularıyla değerlendirilmesini gerektiriyor.

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DANA VE PİLİÇ SUCUKLARINDA UYGUNSUZ İÇERİKLER

Denetimlerde ortaya çıkan içerikler, sucuk başlığı altındaki açıklamaların merkezinde yer aldı. Dana ve piliç sucukları üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde belirlenen uygunsuzluklar, Bakanlığın güncel listesine yansıdı.

Kanatlı eti ve baş eti tespitlerinin yanı sıra mekanik ayrılmış et kullanımı da açıklanan bulgular arasında bulunuyor. Bazı et ürünlerinde ise sakatat tespit edildiği bildirildi. Dil ve taşlık, bu kapsamda kamuoyuyla paylaşılan içerikler arasında sıralandı.

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Sucukla birlikte pide harcı da mevzuata aykırı içerik belirlenen ürün grupları arasında yer aldı. Böylece et ürünlerine ilişkin açıklamalar, sucuk çeşitlerinin ötesine geçti.

TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA TESPİTİ

Bakanlığın güncellemesinde süt ürünlerine ilişkin bir bulgu da açıklandı. Elazığ’da üretilen tulum peynirinde nişasta tespit edildi.

Sucuk ve diğer et ürünlerinde farklı et türleri ile sakatat öne çıkarken tulum peynirindeki uygunsuzluk, nişasta kullanımı oldu. Bu tespit de ilgili ürünün taklit ve tağşiş listesinde yer almasına neden olan bulgular arasında kamuoyuna duyuruldu.

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KUŞBURNU SİRKESİNDEN GIDA BOYASI ÇIKTI

Listenin bir diğer başlığını ise sirke oluşturdu. Konya’da üretilen kuşburnu sirkesinde gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

Bakanlığın açıkladığı bu sonuç, uygunsuzlukların yalnızca et ve süt ürünleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Kuşburnu sirkesine ilişkin tespit de güncellenen listede ilgili marka bilgileriyle birlikte yer aldı.

FISTIKLI BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ KULLANILMIŞ

Tatlı grubunda açıklanan bulgular arasında fıstıklı baklava dikkat çekti. Yapılan incelemelerde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı saptandı. Aynı ürün grubuna ilişkin tespitlerde gıda boyası da yer aldı.

Fıstıklı olarak sunulan baklavada farklı bir içerik kullanılması, Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş örneklerinden biri oldu. Ay çekirdeği ve gıda boyası tespitleri, baklava çeşitlerini de güncel listenin öne çıkan başlıkları arasına taşıdı.

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FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI UYGUNSUZLUKLAR

12 Ekim tarihli güncellemede açıklanan sonuçlar, birçok gıda grubunda farklı türde uygunsuzluklar belirlendiğini ortaya koydu. Et ürünlerinde kanatlı eti, baş eti, mekanik ayrılmış et ve sakatat; tulum peynirinde nişasta; kuşburnu sirkesinde gıda boyası tespit edildi. Fıstıklı baklavada ise Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı ve gıda boyası bulunduğu açıklandı.

Bakanlık, denetimlerde belirlenen bu bulguları ilgili markalarla birlikte yayımlayarak kamuoyuna duyurdu. Güncellenen listede özellikle 14 sucuk firmasının yer alması dikkat çekti.