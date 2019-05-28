Gündem18:05
- 07:32Dev şirketler birleşiyor!
- 07:07Resmi Gazete`de yayımlandı! Zorunlu karşılıklar...
- 18:26Borsa günü düşüşle tamamladı
- 15:43`Rus ekonomisi yüzde 1`in altında büyüyecek`
- 15:37Petrol fiyatları Trump`ın açıklamaları ve OPEC etkisiyle karışık
- 15:32Google`dan 600 milyon euro yatırım
- 15:05KGF`den KOBİ`lere yeni destek paketi
- 14:37Çek yasağı kararları nisanda arttı
- 13:50Nasdaq, Oslo Bors teklifini geri çekti
- 13:10Borsa günün ilk yarısında geriledi
- 13:08`Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz`
- 11:42İstanbul finansal hub haline gelecek
- 11:13Petrol ithalatı martta arttı
- 10:57Türkiye, Özbekistan`ın 5`inci ticaret ortağı
- 10:49`Teknoloji devleri de diğer şirketler gibi vergilendirilmeli`
- 10:39Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
- 10:17Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
- 10:06Yabancı para zorunlu karşılıklar artırıldı
- 10:06Gram altın 251 lira seviyelerinde
- 10:03Borsa haftaya yükselişle başladı
- 09:48Bitcoin yılın rekor düzeyini gördü
- 09:29Petrolün varili 68,62 dolar
- 09:22`ECB`nin politika değişikliğine ihtiyacı yok`
- 09:20Piyasalar haftaya sakin başladı
- 09:05ABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı
- 08:09New York Fed büyüme tahminini düşürdü
- 07:29Renault ve Fiat Chrysler ortaklık görüşmeleri yürütüyorlar
- 07:26IMF: Çin`e gümrük vergisinin maliyetini ABD üstleniyor
- 07:19Türkiye`den Brezilya kararı!
- 07:16JP Morgan, ABD için büyüme tahminini düşürdü
- 11:00Ticaret Bakanlığı`ndan Çin hamlesi
- 10:27Huawei`nin bir fabrikasında üretim kısmen durduruldu
- 10:24BTK idari yaptırımlarında düzenleme
- 10:22ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
- 18:20Borsa günü yükselişle tamamladı
- 17:25ABD borsası yükselişle açıldı
- 15:16Huawei`den flaş açıklama! Şartlar elverdiği sürece...
- 14:17IMF: Ticaret gerilimleri küresel tedarik zincirine zarar veriyor
- 13:52`Enflasyon hedefi sakin ve ölçülü adımlarla tutar`
- 13:17Elektrikte küresel işlem değeri 256,3 milyar dolar
- 13:11Borsa günün ilk yarısında yükseldi
- 12:5510 hafta sonra ilk kez oldu
- 11:21Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar
- 11:18Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
- 11:03Rusya, altına dayalı kripto para önerisini inceleyecek
- 10:50Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
- 10:42İş gücü girdi endeksleri açıklandı
- 10:33May`in istifa tarihini açıklaması beklenirken sterlin yükseldi
- 10:06Facebook kripto para konusunda görüşmelere başladı
- 10:03Borsa güne yükselişle başladı
- 10:00En büyük 100`den 89`u yükseldi
- 09:53Societe Generale kömür sanayisine hizmetlerini azaltacak
- 09:50Gram altın 252 lira seviyelerinde
- 09:40Petrolün varili 68,50 dolar
- 09:35Asya borsaları karışık seyretti
- 09:21Piyasalar negatif seyrediyor
- 09:06`Faizin hangi yönde olacağını bilmek zor`
- 07:50Fed başkanlarından `büyüme` değerlendirmesi
- 07:45Deutsche Bank çalışan sayısını azaltmayı planlıyor
- 07:30Trump`tan Huawei açıklaması
- 18:26Borsa günü yükselişle tamamladı
- 17:35Dev şirket satıldı!
- 16:47ABD borsası düşüşle açıldı
- 16:33Gazprom`un değeri 5 trilyon rubleyi geçti
- 15:39Ünlü İngiliz iş adamı 25 mağazasını daha kapatıyor
- 15:07Merkez Bankası rezervleri azaldı
- 14:49Yabancılar 134,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
- 14:27Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı
- 14:08Bakan Albayrak yeni destek paketini açıkladı
- 13:56Rusya kripto para kullanımına karşı
- 13:37Deutsche Bank: Sert kesintilere hazırız
- 13:34`ABD`de 2020`de resesyon ve kredi krizi bekliyoruz`
- 13:12Borsa günün ilk yarısında yükseldi
- 11:29Daimler CEO`su emekli oldu, hisseler düştü
- 11:23Çin, ABD`yi ticaret gerginliklerini tırmandırmakla suçladı
- 11:12Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri 60 milyar liraya ulaştı
- 11:04Bakan Varank`tan yerli otomobil açıklaması
- 10:59AB`den Orta Asya`nın su ve enerji güvenliğine destek
- 10:49Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı
- 10:40Ve bir ilk gerçekleşti! Portekiz...
- 10:15Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi
- 10:11Reel kesim güven endeksi geriledi
- 10:08Kapasite kullanım oranı açıklandı
- 10:06Hizmet sektörü güven endeksi azaldı
- 10:03Borsa güne düşüşle başladı
- 10:01Gram altın 252 lira seviyelerinde
- 09:50En büyük 100`den 92`si düştü
- 09:30Petrolün varili 70,33 dolar
- 09:17Piyasalar imalat verilerine odaklandı
- 09:07ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı
- 08:28Fed tutanakları: Faiz oranlarına ilişkin sabırlı yaklaşım devam edecek
- 08:07Honda, 118 bin aracını servislere geri çağırdı
- 07:29`Faiz değiştirmek için güçlü argüman görmüyorum`
- 07:05Panasonic`ten flaş karar! Satışı durdurdu...
- 18:23Borsa günü düşüşle tamamladı
- 17:22ABD borsası düşüşle açıldı
- 14:48Finansal hizmetler güven endeksi arttı
- 13:36Çin ile AB arasında sivil havacılık anlaşması imzalandı
- 13:10Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
- 13:00`Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı`
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Google`dan 600 milyon euro yatırım `Rus ekonomisi yüzde 1`in altında... `ECB`nin politika değişikliğine... Petrol fiyatları Trump`ın açıklamaları...
Gündemde Öne ÇıkanlarYabancı para zorunlu karşılıklar artırıldı New York Fed büyüme tahminini düşürdü ABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı `ECB`nin politika değişikliğine ihtiyacı yok` `Teknoloji devleri de diğer şirketler gibi vergilendirilmeli`
Dünya Borsaları 18:05
|Borsa
|Kodu
|Puan
|Değişim
|Dow Jones
|DJIC
|25.586
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|Nasdaq
|CCO
|7.637
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|Xetra DAX
|DAX
|12.071
|0,50
|Shanghai Composite
|SHCOMP
|2.918
|0,89
|Alış
|Satış
|%
|EUR/USD
|1,1181
|1,1182
|% -0,25
|USD/JPY
|109,5100
|109,5400
|% 0,06
|USD/CHF
|1,0230
|1,0234
|% 0,02
|GBP/USD
|1,2670
|1,2672
|% -0,54
|USD/CAF
|1,3438
|1,3441
|% 0,02
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Dev şirketler birleşiyor! Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketleri Global Payments ve Total System Services birleşme kararı ...
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