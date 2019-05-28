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Dow Jones DJIC 25.586 0,37  
Nasdaq CCO 7.637 0,11  
Xetra DAX DAX 12.071 0,50  
Shanghai Composite SHCOMP 2.918 0,89  
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EUR/USD 1,1181 1,1182 % -0,25  
USD/JPY 109,5100 109,5400 % 0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2670 1,2672 % -0,54  
USD/CAF 1,3438 1,3441 % 0,02  
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Dev şirketler birleşiyor! Dev şirketler birleşiyor! Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketleri Global Payments ve Total System Services birleşme kararı ...
haberin devamı  28.05.2019 07:32:56
Google`dan 600 milyon euro yatırım Renault ve Fiat Chrysler ortaklık görüşmeleri yürütüyorlar Gazprom`un değeri 5 trilyon rubleyi geçti Daimler CEO`su emekli oldu, hisseler düştü Honda, 118 bin aracını servislere geri çağırdı Panasonic`ten flaş karar! Satışı durdurdu... BİM sermayesini artırdı Huawei`den flaş açıklama! Tesla hisseleri son iki yılın en düşüğünde Nestle, cilt sağlığı bölümünü satıyor
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