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10 ayda 11 bine yakın yabancı şirket kuruldu

11.12.2019 11:47

Son güncelleme : 11.12.2019 11:47
Türkiye`de yılın 10 ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 10 bin 682 oldu.



AA

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-ekim döneminde 949 anonim, 9 bin 733'ü limited olmak üzere 10 bin 682 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı  döneminde 931'i anonim, 10 bin 154'ü limited olmak üzere 11 bin 85 yabancı  sermayeli şirket faaliyete geçmişti.

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 41 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim  şirket İstanbul'da kuruldu. 604 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 77 şirketle Ankara, 74 şirketle İzmir, 44 şirketle Antalya ve  27 şirketle Muğla izledi.

Söz konusu şirketler İstanbul'a 353 milyon 798 bin lira, Ankara'ya 16  milyon 887 bin lira, İzmir'e 15 milyon 947 bin lira, Antalya'ya 6 milyon 459 bin  lira ve Muğla'ya 15 milyon 322 bin liralık yatırım yaptı.

74 ilde limited şirket faaliyete geçirildi. İstanbul'da 6 bin 126,  Antalya'da 533, Gaziantep'te 435, Ankara'da 400 ve Mersin'de 336 limited şirket  kuruldu.

Bu şirketlerin yatırımlarına bakıldığında, İstanbul'a 1 milyar 730  milyon 218 bin lira, Antalya'ya 77 milyon 846 bin lira, Gaziantep'e 130 milyon 59  bin lira, Ankara'ya 96 milyon 506 bin lira ve Mersin'e 87 milyon 847 bin liralık  yatırım yapıldı.

YABANCI ŞİRKETLERDEN 4,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık  kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 1 milyar 422 milyon 786 bin lira,  limitedlerde 2 milyar 604 milyon 14 bin lira oldu. Toplamda yılın 10 ayında  yabancı şirketler 4 milyar 26 milyon 801 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde  84,39, limited şirketlerde yüzde 83,62, toplamda yüzde 83,90 olarak kayıtlara  geçti.

İRANLI ŞİRKETLER LİDER

Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere  bakıldığında, İran 49 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 45 şirketle  Almanya, 31 şirketle Azerbaycan, 24 şirketle ABD, 22 şirketle Hollanda, 19  şirketle İngiltere ve 17 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 971 milyon  920 bin lirayla Almanlar başı çekti. Bu ülkeyi 91 milyon 960 bin lirayla  Hollanda, 51 milyon 329 bin lirayla Japonya, 27 milyon 304 bin lirayla İsviçre ve  16 milyon 834 bin lirayla Güney Kore izledi.

Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 772  şirketle İranlılar ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 684 şirketle  Suriyeli, 362 şirketle Suudi Arabistanlı, 288 şirketle Ürdünlü, 274 şirketle  Iraklı, 260 şirketle Mısırlı yatırımcılar takip etti.

Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 205  milyon 945 bin lirayla Hollandalılar ilk sırada yer aldı.

Bu ülke yatırımcılarını 134 milyon 331 bin lirayla Suriyeliler, 107  milyon 198 bin lirayla İranlılar, 105 milyon 677 bin lirayla Mısırlılar, 62  milyon 355 bin lirayla İsviçreliler izledi.




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