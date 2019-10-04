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100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

04.10.2019 11:26

Son güncelleme : 04.10.2019 11:31
Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 96,5 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 67,4 milyar dolarla Hindistan`a olacağı öngörülüyor.



AA

AA muhabirinin Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tahminlerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl  Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Tayland, Polonya ve Nijerya'da sermaye çıkışı,  Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Kolombiya, Şili, Lübnan, Mısır, Filipinler, Ukrayna, Türkiye, Çekya, Malezya ve  Macaristan'da sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye toplam 308,8 milyar dolar  nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 6 ülkede para çıkışlarının toplam 212,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan  ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi  bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelere ağustos ayındaki 30,9 milyar dolarlık net  sermaye girişinin ardından eylülde de 37,7 milyar dolarlık fon akışının yaşandığı  öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde toplamda 34,6 milyar dolarlık para çıkışı  gerçekleştiği dikkate alındığında, söz konusu toparlamada, gecikmeli talebin  etkili olduğu belirtiliyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin mayıs ayında bozulan  algının ikinci çeyrekteki sermaye çıkışında etkili olduğu vurgulanırken, ticaret  geriliminin artması durumunda sermaye çıkışlarının daha fazla tetikleneceğine  işaret edildi.

TÜRKİYE'YE 5,4 MİLYAR DOLARLIK FON AKACAK

Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye  girişinin Hindistan'a gerçekleşmesi bekleniyor. Hindistan'a geçen yıl 61,9 milyar  dolarlık sermaye girişi yaşanırken, 2019 sonunda bu rakamın 67,4 milyar dolara  ulaşacağı öngörülüyor.

Hindistan'ın ardından en fazla sermaye girişinin 50,9 milyar dolarla Çin'e, 34,9 milyar dolarla Brezilya'ya, 34,6 milyar dolarla Endonezya'ya, 23,1  milyar dolarla Meksika'ya ve 18,6 milyar dolarla da Arjantin'e olması bekleniyor.

Yıl sonunda Güney Afrika'ya 14,6 milyar dolar, Kolombiya'ya 13,6  milyar dolar, Şili'ye 9,8 milyar dolar, Lübnan'a 9 milyar dolar, Mısır'a 7,3  milyar dolar, Filipinler'e 7,2 milyar dolar, Ukrayna'ya 5,8 milyar dolar,  Türkiye'ye 5,4 milyar dolar, Çekya'ya 3,4 milyar dolar, Malezya'ya 2 milyar dolar  ve Macaristan'a 1,2 milyar dolar para girişinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EN FAZLA SERMAYE ÇIKIŞI BEKLENTİSİ KORE'DE

IIF tahminlerine göre, bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye çıkışı Kore'de yaşanacak. Kore'den sermaye çıkışının 59,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 57,6 milyar dolarla Suudi Arabistan'da ve 57,3 milyar dolarla da Rusya'da yaşanacağı öngörülüyor.

Tayland 30 milyar dolarlık, Polonya 4,5 milyar dolarlık ve Nijerya da  3,2 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.




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