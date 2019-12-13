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13 Aralık altın fiyatları

13.12.2019 11:00

Son güncelleme : 13.12.2019 11:00
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 273,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 273,3 liradan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor.




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