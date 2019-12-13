Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.
13 Aralık altın fiyatları
13.12.2019 11:00
Son güncelleme : 13.12.2019 11:00
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 273,6 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 273,3 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:45110.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 813,16
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
10:455,7836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0056
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,7933
En Düşük
5,7699
10:456,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4845
En Düşük
6,4332
10:45273,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 273,44
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
273,81
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,36
|99.780.308
|% 13,51
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|MTRYO
|4,03
|1.721.223
|% 9,51
|
|EMNIS
|1,96
|44.298
|% 9,50
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|KLNMA
|44,32
|3.831.907
|% -6,89
|
|USAK
|1,99
|4.249.081
|% -4,78
|
|GLRYH
|2,22
|2.760.307
|% -4,31
|
|ROYAL
|1,12
|75.369
|% -4,27
|
|THYAO
|14,11
|308.384.593
|% 0,36
|
|ASELS
|19,70
|122.486.352
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,46
|108.964.030
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,47
|103.970.581
|% 0,82
|
|TIRE
|3,36
|99.780.308
|% 13,51
|
|KRDMD
|2,46
|108.964.030
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,47
|103.970.581
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,52
|60.294.418
|% 0,66
|
|BSOKE
|1,40
|49.705.393
|% 6,06
|
|TIRE
|3,36
|99.780.308
|% 13,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7453
|7,7842
|% 1,79
|
|Frank
|5,8476
|5,8828
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5382
|1,5459
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,21
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,46
|