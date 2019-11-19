Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.
19 Kasım altın fiyatları
19.11.2019 10:52
Son güncelleme : 19.11.2019 10:52
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak günü 271,6 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.470,7 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:37107.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 282,15
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
10:375,7278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7483
En Düşük
5,6938
10:376,3440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3904
En Düşük
6,2912
10:37270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,90
|Açılış
|: 270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|4,01
|2.846.676
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,64
|31.999.349
|% 8,37
|
|HUBVC
|10,29
|8.557.863
|% 8,32
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|AYCES
|7,65
|12.600
|% -5,67
|
|TMPOL
|4,64
|815.293
|% -3,33
|
|TIRE
|2,18
|9.127.227
|% -3,11
|
|KLGYO
|2,80
|9.167.471
|% -3,11
|
|THYAO
|14,19
|327.455.438
|% -0,21
|
|TUPRS
|125,50
|91.087.547
|% 1,37
|
|ASELS
|19,36
|76.224.212
|% 0,41
|
|GARAN
|10,16
|73.673.319
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,37
|71.934.035
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,37
|71.934.035
|% 0,74
|
|TSKB
|1,01
|32.913.181
|% 2,02
|
|KRDMD
|2,38
|59.270.624
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,34
|29.458.760
|% 5,51
|
|THYAO
|14,19
|327.455.438
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3999
|7,4370
|% -0,15
|
|Frank
|5,7626
|5,7973
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5223
|1,5299
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-1,11
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|-0,11
|