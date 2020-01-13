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2019 yılı makine ihracatı 17,9 milyar dolar oldu

13.01.2020 11:25

Son güncelleme : 13.01.2020 11:56
Türkiye, 2019 yılını 17,9 milyar dolar makine ihracatıyla tamamladı.



AA

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre,  ihracatını 2018 sonuna kıyasla yüzde 4,2 artıran makine sektörü, geçen yılı 17,9  milyar dolar ihracatla kapattı.

Serbest bölgelerden yapılan ihracatla birlikte söz konusu rakam 19  milyar dolara yaklaştı. Bu değer, genel ticaret verilerine göre 180,5 milyar  dolar olarak açıklanan Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüzde 10,5 paya  karşılık geliyor.

"Yerli sanayi" vurgusuyla Türkiye'nin makine ithalatının yüzde 17,6  gerilediği 2019'da, makine ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 76,3'e  yükseldi.

Geçen yıl en fazla ihraç edilen makineler; soğutma makineleri ve  klimalar, içten yanmalı motorlar ve aksamları, yıkama ve kurutma makineleri,  inşaat ve madencilik makineleri ile pompa ve kompresörler oldu. Bu dönemde  oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan ürünler ise elektrik motorları ve  jeneratörler, yük kaldırma, taşıma, istifleme makineleri ile traktörler, tarım ve  ormancılıkta kullanılan makineler olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu,  bir önceki yıl 10 milyar dolar olarak gerçekleşen makine dış ticaret açığının  yarı yarıya kapanmasından memnun olduklarını belirtti.

Karavelioğlu, makine dış ticaretinin tüm dünyada daraldığını  aktararak, "Sadece Türkiye değil, herkes kendi ülkesinin makinelerine yöneliyor.  2019 yılında küresel ölçekte 450 milyar dolarlık mal daha koruma altına alındı.  Bu malların büyük kısmını makineler oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl lider ülkeler başta olmak üzere dünya toplam makine  ihracatının düştüğünü bildiren Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatını yüzde  4'ten fazla artırmayı başardığını kaydetti. Karavelioğlu, Türkiye'yi bu süreçte  başarılı kılan asıl unsurun, Türk makinelerine dair pozitif algı ve kalite-fiyat  ekseninde optimum pozisyon almaları olduğunu vurguladı.

"TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ BORÇSUZ VE İSTİKRARLI YAPISIYLA DURUMU LEHİNE ÇEVİRMEYİ BAŞARDI"

Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl siyasi belirsizlikler, jeopolitik  riskler ve teknoloji savaşları nedeniyle öngörüldüğü ölçüde büyümeyen hedef pazar  ekonomilerindeki durgunluktan en fazla makine ve teçhizat yatırımlarının  etkilendiğini, Türk makine sektörünün borçsuz ve istikrarlı yapısıyla durumu  lehine çevirmeyi başardığını belirtti.

Karavelioğlu, "2019, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışan ihracat  performansımız dışında, yurt içinde de önemli kazanımlar sağladığımız bir yıl  oldu. Hemen bütün strateji planlarında odak sektör olarak yer aldık.  Bakanlıklarımızın sorumluluğuna bir bakıma ortak olduk. Yatırım ortamını  iyileştirmeye yönelik atılan adımların da katkısıyla yurt içindeki sabit sermaye  yatırımlarının yılın ikinci yarısında, 8 çeyrek sonra yeniden artmasını  bekliyoruz. Geride bıraktığımız zorlu süreci makinelerimizin verimliliğini  artırarak, ürünlerimizi çeşitlendirip teknoloji seviyelerini yükselterek  değerlendirdik. Türkiye'nin giderek daha rekabetçi hale gelen bir makine  sektörüne sahip olduğunu 2020'de yine herkese göstereceğiz." ifadelerini  kullandı.

Verimlilik kavramının makinelerin performansında önemli bir kriter  haline geldiğini ve daha az maliyetle daha çok iş yapmanın temel bir ölçüt  olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Makine kullanıcıları, yatırım kararlarında enerji  sarfiyatı, fire, atık ve sürdürülebilirlik gibi kalite kavramı içinde  değerlendirilen birçok parametreyi dikkate almalıdır. Sınai üretim veya hizmetler  için kullanılan makinelerin enerji ihtiyaçlarının yerküremize geri döndürülemez  zararlar verilerek karşılandığı unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karavelioğlu, iklim değişikliğinin insanlığın en büyük sorunu olduğunu  ve endüstriyel stratejilerde yer verilmediği takdirde bir ülkenin dış ticaretten  aldığı payı en çok etkileyecek unsur haline geleceğini belirterek, şunları  kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB, karbon vergilerini hayata  geçiriyor. AB ülkeleri planlı bir süreç içinde, kötü gidişe kayıtsız kalan  ülkelerin mallarını ithal etmeyecekler. Korumacı bir dış ticaret politikası gibi  algılansa da bu yaklaşımı insanlığın temel değerlerine fevkalade uygun buluyoruz  ve Türkiye'nin makinecileri olarak, bu olguyu zamanında önlemler alarak yönetmek  üzere kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."




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