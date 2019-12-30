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`2020 ekonomide değişim yılı olacak`

30.12.2019 10:39

Son güncelleme : 30.12.2019 10:40
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2020`nin ekonomide değişim yılı olacağını belirterek, "Bankamız da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacak" dedi.



AA

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve VakıfBank'ın performansına  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020'nin ekonomide değişim yılı olacağını belirten Üstünsalih, VakıfBank'ın da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacağını vurguladı.

Üstünsalih, VakıfBank olarak yeni yılda da her zamanki gibi ülkenin ve  tüm paydaşların yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Büyüme beklentisiyle girilen 2020'de hane halkından reel ekonomiye tüm  Türkiye'ye verdikleri destekleri artırarak sağlıklı büyümeye devam edeceklerini  söyleyen Üstünsalih, "DORUK 2020' ile ticari kredi süreç ve altyapılarının uçtan  uca yenileneceğiz. Böylece, dijital teknolojileri ve otomasyonu kullanan,  sektörde öncü, yeni bir kredilendirme yapısına kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Üstünsalih, KOBİ'lerin ve reel sektörün yanındaki güç olmaya devam  edeceklerini ve 2020 yılında KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olan  Dijital Kredi Projesi'ni devreye alacaklarını dile getirdi.

Yeni yılda da hız ve güvenliği temel alan gerçekçi çözümlerin  merkezinde yapay zekanın olmaya devam edeceğini belirten Üstünsalih, "ViBi bu  anlamda VakıfBank'ın en yenilikçi üyesi olarak hayatımızdaki yerini ve rolünü  güçlendirecek. Süreç robotlarımızın sayısı ve etkinliği artacak. 2020 yılında  teknolojik alt yapımız, ürünlerimiz ve uygulamalarımızla hız ve verimliliğimizi  daha da artıracağız. İnovasyona öncülük etmeyi ve bu alandaki ilkleri  gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMENİN KONUŞULDUĞU VE OLUMLU BEKLENTİLERİN ARTTIĞI BİR YILA GİRİYORUZ"

Abdi Serdar Üstünsalih, küresel piyasalardaki belirsizliklerin kısa  vadede riskler yarattığını belirtti.

Ancak orta ve uzun vadede yaşanacak gelişmelerin Türkiye başta olmak  üzere, gelişmekte olan ülkelerin lehine olacağını kaydeden Üstünsalih, "Bu  ülkelere, sermaye akımları hızlanacak ve borçlanma maliyetleri düşecektir.  Böylece önümüzdeki dönemde Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak bulma  maliyetleri de azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Türkiye olarak bakıldığında dengelenme sürecinin ardından  yeniden büyümenin konuşulduğu ve olumlu beklentilerin arttığı bir yıla  girildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi  makroekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmeyle birlikte Türk bankacılık  sektörü olumlu etkilenecektir." diye konuştu.

HİSSE DEVRİ

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrinin yaklaşık 7 yıldır kamuoyu ve bankanın  gündeminde olduğunu belirtti.

Bu sürecin 3 Aralık'ta nihayete erdiğini hatırlatan Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda beher hisse değeri belirlendi. Hazine,  Vakıflar Genel Müdürlüğüne beş ayrı kira sertifikası ihraç etti. Buna karşılık  bankamız hisselerinin yüzde 58,51'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza  devredildi. Bu değişim, tüm taraflar için ilk andan dahi birçok sorunu çözmüştür.  Değişimin temel amacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenli gelire kavuşması,  güçlü bir sermayedarın da bankamız yönetimine geçmesidir."

Üstünsalih, belirlenen bedel üzerinden yapılan ödemeyle Vakıflar Genel  Müdürlüğünün, kendi alanındaki yatırım ve projelerini finanse etme gücüne sahip  olduğunu söyledi.

Değişim sonrasında bankanın statüsü, stratejisi, iş yapış biçimi ve  insan kaynakları yaklaşımında hiçbir değişiklik meydana gelmediğini vurgulayan  Üstünsalih, "Ortaklık yapısındaki değişimle birlikte daha da güçlenen sermaye  yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla  Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda  sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla piyasalardaki etkinliğini daha  da artıracak, tüm paydaşlarına hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmayı  sürdürecektir." şeklinde konuştu.

VERGİ TAHSİLATINDA YENİ DÖNEM

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili  tebliği uyarınca 1 Ocak'tan itibaren vergi, ceza, resim ve harçlar kamu bankaları  tarafından tahsil edileceğini hatırlattı.

VakıfBank olarak bu değişime ve gelecek olan taleplere tamamen hazır  olduklarını belirten Üstünsalih, yeni dönemde şubeler, internet bankacılığı ve  mobil uygulama aracılığıyla müşterilere hizmet sunacaklarını ifade etti.

Üstünsalih, düzenli vergi ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da  gecikmeye düşme gibi sorunlarını da ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden online vergi ödemelerinde de  yine VakıfBank kredi kartları ile müşterilerin yanında olacaklarını dile getiren  Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu kanalda VakıfPay ödeme sistemi sayesinde kart kullanmadan da vergi  ödemesi yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz hesaplarında yeterli  bakiye olmasa dahi anında kredi kullanıp vergi borçlarını ödeyebiliyor. Bu alanda  sunduğumuz bir diğer çözüm de Toplu Vergi Tahsilat sistemimiz. Bu ürünümüzle çok  sayıda taşıtı bulunan ya da yoğun gümrük işlemleri gerçekleştiren firmalar gibi  vergi dönemlerinde iş yükü artan müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz. Bankamız  sistemleri ile kendi yazılımlarını entegre eden müşterilerimiz, gerekli kayıtları  bir kez oluşturup tek tuşla tüm vergilerini kolaylıkla ödeyebiliyor."

Üstünsalih, tüm bunların haricinde bir ilk olarak hayata geçirdikleri  V-Limit sayesinde ticari müşterilere vergi ödeme dönemlerinde büyük bir kolaylık  sağladıklarını anlattı.

Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında  uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari  firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti  tanımladıklarını belirten Üstünsalih, "Bu sayede müşterilerimiz vergilerini  zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Ayrıca  devletimiz de vergi gecikmesi nedeniyle kayba uğramıyor." dedi.

"İŞLEMLERİMİZİN YÜZDE 94'Ü ŞUBE DIŞI KANALLARDAN"

Abdi Serdar Üstünsalih, "dijitale yön veren hayata yön verir" ilkesini  benimsediklerini, bankada dijitalleşmeyi merkeze alarak en iyi uygulamaları  geliştirdiklerini belirtti.

Büyük veri, yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, açık  bankacılık, robot yazılım ve blokzincir başlıklarının gündemlerinin ön  sıralarında yer aldığını ifade eden Üstünsalih, "Bankamızdaki işlemlerin yüzde  94'ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Bu sayede şubelerimiz üzerindeki  operasyonel yükü azaltıyor ve pazarlama gücünü artıyoruz." dedi.

Üstünsalih, VakıfBank Innovative Transformation (VIT) projesini ve  GALLE adını verdikleri yasal takip sistemini kendi kaynaklarıyla  geliştirdiklerini söyledi.

Yurt dışı para transferinde, paranın alıcının hesabına geçene kadarki  sürecini adım adım izledikleri GPI sistemine entegre olduklarını aktaran  Üstünsalih, VakıfBank Finansal Analiz Sihirbazı (V-FAS) uygulamasını hayata  geçirdiklerini dile getirdi.

Üstünsalih, bu sayede insan marifetiyle yakalanması çok zor aktarma ve  arındırma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"MOBİL MÜŞTERİ SAYISI 4,2 MİLYONU AŞTI"

Abdi Serdar Üstünsalih, ülkenin ve tüm paydaşların yanındaki güç  olarak başarılı sonuçlar elde ettikleri ve sağlıklı büyümeyi sürdürdükleri bir  yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Yılın 9 ayında reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere  toplamda 330 milyar TL katkı sağladıklarını belirten Üstünsalih, aynı dönemde  toplam aktif büyüklüğün 387 milyar TL'ye ulaşarak, Türkiye'nin 4. büyük bankası  olduklarını ifade etti.

Nakdi kredilerin yüzde 17,3 artışla 260 milyar TL'ye yükselerek, nakdi  kredilerdeki pazar paylarının tarihte ilk defa yüzde 10 barajını aştığının altını  çizen Üstünsalih, mevduat tarafında da sektörün üzerinde büyüdüklerini dile  getirdi.

Üstünsalih, geleneksel bankacılıkta uzman oldukları gibi geleceğin  bankacılık anlayışının da öncüsü ve geliştiricisi olmayı istediklerini, bu  nedenle müşterilerin beklentilerini ve teknolojinin kendilerini nereye  götürdüğünü sürekli analiz ettiklerini söyledi.

Dijitalle gelen yenilikleri ve hayatı kolaylaştıracak uygulamaları  etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını anlatan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelere uygun olarak, Ar-Ge merkezimiz, haziranda faaliyete  başladı. Mobildeki müşteri sayımız, 4,2 milyonu aştı. Yine müşteri  alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti veren dijital  dünyadaki sesimiz ViBi'yi hizmete sunduk. ViBi, müşterilerimizin talep ve  beklentilerine en uygun çözümleri üretiyor ve para transferi, kredi başvurusu, QR  kodla para çekme-yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri  öğrenme gibi 300'e yakın bankacılık işlemini gerçekleştirilebiliyor. Sesli  yönlendirmeyi (IVR) yüksek performansla kullanıyoruz. Çağrı merkezimizi arayan  bir müşterimiz işlemlerini, hiç sıkıntı yaşamadan uçtan uca sesli asistanla  tamamlayabiliyor."

"SEKTÖRDE İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Abdi Serdar Üstünsalih, 2019'da sektörde ilk olan pek çok uygulama ve  ürünü hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin "ilk e-teminat mektubu" işlemini  gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, Gümrükler Genel Müdürlüğünün sisteme  entegre olmasıyla gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu dönemini başlattıklarını  hatırlattı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen e-İpotek  tesisini tüm şubelerinde devreye alan ilk banka olduklarına işaret eden  Üstünsalih, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları protokolle, TNB Bilişim  Sistemi'nde bulunan vekaletname-azilname verilerinin, ilk defa bir banka  tarafından sorgulanabilir hale geldiğini bildirdi.

Üstünsalih, ürün geliştirme reflekslerinin çok hızlı, finans  mühendisliğinde iddialı ve başarılı olduklarını belirtti. Sadece son üç ayda  ViBi, V Banko Çek, SKY Limit, Çek Okuma Otomasyonu gibi sektörde öncü ürünleri  devreye aldıklarını anlatan Üstünsalih, "Yine NFC, QR kod ile ödeme, güvenli ve  en çok tercih edilen hizmetlerimizden. POS’larda da QR kod ile ödeme işlemlerinin  yapılması çalışmalarında sona geldik. Dijital imza ve dijital onay ile hem  sınırları kaldırdık hem güvenliği artırdık." diye konuştu.

GENÇLERİ KAZANACAK PROJELER

Abdi Serdar Üstünsalih, beyin göçünün tersine çevrilmesini  önemsediklerini, iyi eğitimli, açık zekalı gençleri kazanmanın gerekliliğini  vurguladı.

Hem bu gençlere ulaşmak hem de projelerini değerlendirip gerçeğe  dönüştürmek için "Hack to the future" adıyla bir hackathon maratonu  düzenlediklerini anlatan Üstünsalih, bu etkinliğe rekor sayıda başvuru  gerçekleştiğini, yurt içi ve yurt dışından 70'ten fazla üniversiteden binin  üzerinde tekil başvuru aldıklarını söyledi.

Üstünsalih, konuya ilişkin, "120 proje arasından ön değerlendirme  sonucu 12 takımı final etabına davet ettik. 48 saat süreyle bankamızda kalan  yarışmacılar geleceği kodladı. Alanında uzman ve deneyimli jüri üyelerimizin  değerlendirmesiyle dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik. Projelerini de yine  birlikte çalışarak ürüne dönüştürme hedefindeyiz. Bu etkinlikte memnuniyetle  gördük ki gençlerimizin algıları açık, ufukları geniş, öğrenme istekleri yüksek,  çalışma motivasyonları güçlü. Bu gençleri kazanmak için sorumluluk almaya devam  edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




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