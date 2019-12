`2020 ekonomide değişim yılı olacak`













VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve VakıfBank'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.2020'nin ekonomide değişim yılı olacağını belirten Üstünsalih, VakıfBank'ın da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacağını vurguladı.Üstünsalih, VakıfBank olarak yeni yılda da her zamanki gibi ülkenin ve tüm paydaşların yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini ifade etti.Büyüme beklentisiyle girilen 2020'de hane halkından reel ekonomiye tüm Türkiye'ye verdikleri destekleri artırarak sağlıklı büyümeye devam edeceklerini söyleyen Üstünsalih, "DORUK 2020' ile ticari kredi süreç ve altyapılarının uçtan uca yenileneceğiz. Böylece, dijital teknolojileri ve otomasyonu kullanan, sektörde öncü, yeni bir kredilendirme yapısına kavuşmuş olacağız." diye konuştu.Üstünsalih, KOBİ'lerin ve reel sektörün yanındaki güç olmaya devam edeceklerini ve 2020 yılında KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olan Dijital Kredi Projesi'ni devreye alacaklarını dile getirdi.Yeni yılda da hız ve güvenliği temel alan gerçekçi çözümlerin merkezinde yapay zekanın olmaya devam edeceğini belirten Üstünsalih, "ViBi bu anlamda VakıfBank'ın en yenilikçi üyesi olarak hayatımızdaki yerini ve rolünü güçlendirecek. Süreç robotlarımızın sayısı ve etkinliği artacak. 2020 yılında teknolojik alt yapımız, ürünlerimiz ve uygulamalarımızla hız ve verimliliğimizi daha da artıracağız. İnovasyona öncülük etmeyi ve bu alandaki ilkleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Abdi Serdar Üstünsalih, küresel piyasalardaki belirsizliklerin kısa vadede riskler yarattığını belirtti.Ancak orta ve uzun vadede yaşanacak gelişmelerin Türkiye başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin lehine olacağını kaydeden Üstünsalih, "Bu ülkelere, sermaye akımları hızlanacak ve borçlanma maliyetleri düşecektir. Böylece önümüzdeki dönemde Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak bulma maliyetleri de azalacaktır." ifadelerini kullandı.Üstünsalih, Türkiye olarak bakıldığında dengelenme sürecinin ardından yeniden büyümenin konuşulduğu ve olumlu beklentilerin arttığı bir yıla girildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmeyle birlikte Türk bankacılık sektörü olumlu etkilenecektir." diye konuştu.VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrinin yaklaşık 7 yıldır kamuoyu ve bankanın gündeminde olduğunu belirtti.Bu sürecin 3 Aralık'ta nihayete erdiğini hatırlatan Üstünsalih, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Kararı'nda beher hisse değeri belirlendi. Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne beş ayrı kira sertifikası ihraç etti. Buna karşılık bankamız hisselerinin yüzde 58,51'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza devredildi. Bu değişim, tüm taraflar için ilk andan dahi birçok sorunu çözmüştür. Değişimin temel amacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenli gelire kavuşması, güçlü bir sermayedarın da bankamız yönetimine geçmesidir."Üstünsalih, belirlenen bedel üzerinden yapılan ödemeyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün, kendi alanındaki yatırım ve projelerini finanse etme gücüne sahip olduğunu söyledi.Değişim sonrasında bankanın statüsü, stratejisi, iş yapış biçimi ve insan kaynakları yaklaşımında hiçbir değişiklik meydana gelmediğini vurgulayan Üstünsalih, "Ortaklık yapısındaki değişimle birlikte daha da güçlenen sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla piyasalardaki etkinliğini daha da artıracak, tüm paydaşlarına hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili tebliği uyarınca 1 Ocak'tan itibaren vergi, ceza, resim ve harçlar kamu bankaları tarafından tahsil edileceğini hatırlattı.VakıfBank olarak bu değişime ve gelecek olan taleplere tamamen hazır olduklarını belirten Üstünsalih, yeni dönemde şubeler, internet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığıyla müşterilere hizmet sunacaklarını ifade etti.Üstünsalih, düzenli vergi ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme gibi sorunlarını da ortadan kaldırdıklarını söyledi.Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden online vergi ödemelerinde de yine VakıfBank kredi kartları ile müşterilerin yanında olacaklarını dile getiren Üstünsalih, şunları kaydetti:"Bu kanalda VakıfPay ödeme sistemi sayesinde kart kullanmadan da vergi ödemesi yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi anında kredi kullanıp vergi borçlarını ödeyebiliyor. Bu alanda sunduğumuz bir diğer çözüm de Toplu Vergi Tahsilat sistemimiz. Bu ürünümüzle çok sayıda taşıtı bulunan ya da yoğun gümrük işlemleri gerçekleştiren firmalar gibi vergi dönemlerinde iş yükü artan müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz. Bankamız sistemleri ile kendi yazılımlarını entegre eden müşterilerimiz, gerekli kayıtları bir kez oluşturup tek tuşla tüm vergilerini kolaylıkla ödeyebiliyor."Üstünsalih, tüm bunların haricinde bir ilk olarak hayata geçirdikleri V-Limit sayesinde ticari müşterilere vergi ödeme dönemlerinde büyük bir kolaylık sağladıklarını anlattı.Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımladıklarını belirten Üstünsalih, "Bu sayede müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Ayrıca devletimiz de vergi gecikmesi nedeniyle kayba uğramıyor." dedi.Abdi Serdar Üstünsalih, "dijitale yön veren hayata yön verir" ilkesini benimsediklerini, bankada dijitalleşmeyi merkeze alarak en iyi uygulamaları geliştirdiklerini belirtti.Büyük veri, yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, açık bankacılık, robot yazılım ve blokzincir başlıklarının gündemlerinin ön sıralarında yer aldığını ifade eden Üstünsalih, "Bankamızdaki işlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Bu sayede şubelerimiz üzerindeki operasyonel yükü azaltıyor ve pazarlama gücünü artıyoruz." dedi.Üstünsalih, VakıfBank Innovative Transformation (VIT) projesini ve GALLE adını verdikleri yasal takip sistemini kendi kaynaklarıyla geliştirdiklerini söyledi.Yurt dışı para transferinde, paranın alıcının hesabına geçene kadarki sürecini adım adım izledikleri GPI sistemine entegre olduklarını aktaran Üstünsalih, VakıfBank Finansal Analiz Sihirbazı (V-FAS) uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.Üstünsalih, bu sayede insan marifetiyle yakalanması çok zor aktarma ve arındırma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.Abdi Serdar Üstünsalih, ülkenin ve tüm paydaşların yanındaki güç olarak başarılı sonuçlar elde ettikleri ve sağlıklı büyümeyi sürdürdükleri bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.Yılın 9 ayında reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere toplamda 330 milyar TL katkı sağladıklarını belirten Üstünsalih, aynı dönemde toplam aktif büyüklüğün 387 milyar TL'ye ulaşarak, Türkiye'nin 4. büyük bankası olduklarını ifade etti.Nakdi kredilerin yüzde 17,3 artışla 260 milyar TL'ye yükselerek, nakdi kredilerdeki pazar paylarının tarihte ilk defa yüzde 10 barajını aştığının altını çizen Üstünsalih, mevduat tarafında da sektörün üzerinde büyüdüklerini dile getirdi.Üstünsalih, geleneksel bankacılıkta uzman oldukları gibi geleceğin bankacılık anlayışının da öncüsü ve geliştiricisi olmayı istediklerini, bu nedenle müşterilerin beklentilerini ve teknolojinin kendilerini nereye götürdüğünü sürekli analiz ettiklerini söyledi.Dijitalle gelen yenilikleri ve hayatı kolaylaştıracak uygulamaları etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını anlatan Üstünsalih, şunları kaydetti:"Bu gelişmelere uygun olarak, Ar-Ge merkezimiz, haziranda faaliyete başladı. Mobildeki müşteri sayımız, 4,2 milyonu aştı. Yine müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti veren dijital dünyadaki sesimiz ViBi'yi hizmete sunduk. ViBi, müşterilerimizin talep ve beklentilerine en uygun çözümleri üretiyor ve para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi 300'e yakın bankacılık işlemini gerçekleştirilebiliyor. Sesli yönlendirmeyi (IVR) yüksek performansla kullanıyoruz. Çağrı merkezimizi arayan bir müşterimiz işlemlerini, hiç sıkıntı yaşamadan uçtan uca sesli asistanla tamamlayabiliyor."Abdi Serdar Üstünsalih, 2019'da sektörde ilk olan pek çok uygulama ve ürünü hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin "ilk e-teminat mektubu" işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, Gümrükler Genel Müdürlüğünün sisteme entegre olmasıyla gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu dönemini başlattıklarını hatırlattı.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen e-İpotek tesisini tüm şubelerinde devreye alan ilk banka olduklarına işaret eden Üstünsalih, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları protokolle, TNB Bilişim Sistemi'nde bulunan vekaletname-azilname verilerinin, ilk defa bir banka tarafından sorgulanabilir hale geldiğini bildirdi.Üstünsalih, ürün geliştirme reflekslerinin çok hızlı, finans mühendisliğinde iddialı ve başarılı olduklarını belirtti. Sadece son üç ayda ViBi, V Banko Çek, SKY Limit, Çek Okuma Otomasyonu gibi sektörde öncü ürünleri devreye aldıklarını anlatan Üstünsalih, "Yine NFC, QR kod ile ödeme, güvenli ve en çok tercih edilen hizmetlerimizden. POS’larda da QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarında sona geldik. Dijital imza ve dijital onay ile hem sınırları kaldırdık hem güvenliği artırdık." diye konuştu.Abdi Serdar Üstünsalih, beyin göçünün tersine çevrilmesini önemsediklerini, iyi eğitimli, açık zekalı gençleri kazanmanın gerekliliğini vurguladı.Hem bu gençlere ulaşmak hem de projelerini değerlendirip gerçeğe dönüştürmek için "Hack to the future" adıyla bir hackathon maratonu düzenlediklerini anlatan Üstünsalih, bu etkinliğe rekor sayıda başvuru gerçekleştiğini, yurt içi ve yurt dışından 70'ten fazla üniversiteden binin üzerinde tekil başvuru aldıklarını söyledi.Üstünsalih, konuya ilişkin, "120 proje arasından ön değerlendirme sonucu 12 takımı final etabına davet ettik. 48 saat süreyle bankamızda kalan yarışmacılar geleceği kodladı. Alanında uzman ve deneyimli jüri üyelerimizin değerlendirmesiyle dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik. Projelerini de yine birlikte çalışarak ürüne dönüştürme hedefindeyiz. Bu etkinlikte memnuniyetle gördük ki gençlerimizin algıları açık, ufukları geniş, öğrenme istekleri yüksek, çalışma motivasyonları güçlü. Bu gençleri kazanmak için sorumluluk almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.