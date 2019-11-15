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2020 Genel Yatırım ve Finansman Programı`na dair esaslar belirlendi

15.11.2019 10:52

Son güncelleme : 15.11.2019 10:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı`nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.



AA

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği, kamu iktisadi  teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a  tabi olup sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci  kuruluşları kapsayacak.

Bu çerçevede, 2019 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu  iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri  Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Personel talep formu ile talep edildikten  sonra gerçekleşecek atama izinleri, Bakanlıktan yılda en çok 2 kez talep  edilebilecek.

Ek personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri de personel  talep formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre  Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) bildirecek. Formu  göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak.

Personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ihtiyaca  yönelik olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve  Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında  kurulan ve personel ihtiyacı karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine  ilişkin personel talepleri için de yazı gönderilecek.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sözleşmeli personel  pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev  yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Mesleğe  özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar ile bulunulan  pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve  pozisyonlara yapılacak atamalar kapsam dışında olacak.

Atamalar için 2020 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2021 yılında ilave bir izne ihtiyaç  bulunmadan kullanılacak.

GEÇİCİ İŞÇİLER

Teşebbüsler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren gelecek yıl  çalıştıracakları geçici işçilerin sayı ve çalışma süresini, Bakanlıkça bildirilen  tavanı aşmayacak şekilde yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vize ettirecek.

Teşebbüslerin 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilere ilişkin  tavanın belirlenebilmesi amacıyla ise geçici işçi talep formu doldurularak Kamu  İşletmeleri Veri İzleme (KİVİ)  Sistemi'nden Bakanlığa iletilecek. Teşebbüsler,  2021'de kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenmesi için de söz konusu  taleplerini de KİVİ üzerinden Bakanlığa ulaştıracak.

İşletmeler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması  amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Program hedefleri ve  işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2020 yılında ihale yoluyla alınacak  hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2021 yılı ve  sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2020 yılı için Bakanlıkça bildirilen  tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

İhale yoluyla bir sonraki yıl için yapılacak hizmet alımları da yine  KİVİ üzerinden Bakanlığa gönderilecek.

MALİ YAPI

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça  kamu teşebbüslerine gönderilen programda yer alan mali hedef ve tavanlarla  birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan  her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir  artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit  sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması  durumunda ve zorunlu hallerde, bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer  finansman yöntemlerine başvurulabilecek. Kredi kullanılması halinde bu işleme  ilişkin tüm mali bilgiler, Bakanlığa ya da ÖİB'ye iletilecek.

KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, bu yıla  ilişkin bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içerisinde Bakanlığa  bildirecek. Teşebbüsler, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve  gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü  ödemelerini yapacak. KİT'ler, oluşan dağıtılabilir kar tutarını Bakanlığa borç  olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında yer alan geçmiş  yıl karları hesabında tutacak.

Kamu işletmeleri, hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile  diğer tabloları, KİVİ Sistemi üzerinden Bakanlığa gönderecek. İşletmeler,  Bakanlıkça bildirilen şifrelerle "https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal"  internet adresine giriş yapacak ve sistemdeki tabloları dolduracak. Tablolardaki  değişen kalemler konusunda ayrıntılı bilgilendirmede bulunulması gerekecek, açıklama yapılmayan tablolar Bakanlığa iletilmemiş sayılacak. İnternet üzerinden  gönderilen anılan tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak  Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtlarıyla tutarlı olup olmadığı  denetlenecek.

Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan  veya atıl durumda olan gayrimenkullerini de tespit ederek 30 Haziran 2020  tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB'ye gönderecek.

Teşebbüslerce hazırlanan veya bu kuruluşlarla ilgili olan  Cumhurbaşkanlığına gönderilecek mevzuat taslakları, gönderimden en az 1 hafta  önce gerekçeleri ve düzenleyici etki analiziyle Bakanlığa bildirilecek.

Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli mali  ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları KİVİ  Sistemi'nde belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe  yönetimi ve bilgi sistemini geliştirecek.

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılması için  teşebbüsler 2019 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kendi  internet sitelerinde yayımlayacak.

Tebliğin atama ve hizmet alımlarına ilişkin hükümleri bugünden itibaren geçerli olacak. Diğer hükümler ise 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe  girecek.




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