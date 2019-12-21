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`2020`de belirsizlik yerine umut hakim olacak`

21.12.2019 14:02

Son güncelleme : 21.12.2019 14:02
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın son çeyreğinde ülke ekonomisinde yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklediklerini belirterek, "Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020`de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine, umut hakim olacak" dedi.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine 2019 yılına ilişkin değerlendirmede bulunarak, iş dünyasının 2020'den beklentilerini anlattı.

Türkiye için 2019'un zor bir yıl olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, son 10 yılın en düşük küresel büyümelerinden birinin gerçekleştiği dünya ekonomisinin yavaşladığı bu dönemde, ekonomide pek çok badire atlatıldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, çevre ülkelerde yaşanan kargaşalar devam ederken 4 milyon civarında insana kapılarını açtığını hatırlatarak, aynı anda terör örgütleriyle de başarıyla mücadele edildiğini dile getirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bütün sıkıntılara karşın 2019'u büyümeyle kapatıyoruz. Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Her yeni  takvim yılı, bir yeni başlangıç umuduyla birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici  görüyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacak."

"TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

TOBB olarak üreten kesimlerin sıkıntılarını çözmek üzere hükümetle paylaştıkları birçok konunun hayata geçirildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için özel sektör koordinasyonunu yaptıkları kapsamlı çalışmalar sonucunda tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 60'ıncı sıradan 33'üncülüğe yükselen Türkiye'nin, bu konuda tarihin en iyi seviyesine geldiğini ifade etti.

Hükümetin icracı ve reformcu bir anlayışla hareket ederek açıkladığı tedbir ve destekler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı faizleri düşürme politikasının olumlu ve moral verici olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu çerçevede finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını, istihdam maliyetlerinin  düşürülmesini, yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını fevkalade önemli  görüyoruz. Bu zor günlerde reel sektörün yanında olduğunu gösteren devletimize  teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HEP KAZANACAK"

Türkiye'yi büyütme sürecinde sadece siyasetçilere değil, hane halkından müteşebbisine ve meslek örgütlerine kadar herkese önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, öncelikle ülkedeki huzur ve istikrarın muhafaza edilmesi, ardından da ekonomi yönetiminin reformları sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, gelecek yıla temkinli ve kararlı adımlarla ilerlemek  için özel sektörün de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata ve fırsatlara odaklanmasının önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan oda  ve borsa camiası olarak, atılan tüm adımların ekonomiye yansıması için üstümüze  düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam  edeceğiz. Türkiye, her türlü engeli aşacak çok büyük bir ülke. Ülkemiz  ekonomideki bir stres testinden daha başarıyla geçti. Burada esas olan bizim  birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve kardeşliğimizi unutmamamızdır. Biz  birlikte güçlüyüz. Her zaman şiar edindiğimiz bir söz var, 'Birlikte rahmet ve  bereket, ayrılıkta azap var' diyoruz. Beraberliğimizi koruyacağız ve aydınlık yarınlara emin adımlar birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'ye yatırım yapan asla  kaybetmeyecek ve hep kazanacak."

Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomiye ilişkin beklentilere de değinerek, "ABD seçimlerinin de etkisiyle ABD'de faizlerin artmaması ve hatta düşmesi bekleniyor. Brexit ile ilgili belirsizlik azaldı. ABD-Çin ticaret savaşlarında uzlaşma ihtimali güçlendi. Tüm bunlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehinedir. Dolayısıyla dünya ekonomisi için de yeni bir fırsat penceresi açılabilir." değerlendirmesinde bulundu.




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